5-latka wypadła z 11. piętra. Pijana matka trzeźwieje w areszcie

Włocławek: 5-letnia dziewczynka wypadła z 11. piętra. Pijana matka została zatrzymana

Po piątkowym zdarzeniu, do którego doszło 5 czerwca około godziny 10 na osiedlu Południe we Włocławku, policja wszczęła postępowanie. Z okna mieszkania na 11. piętrze wypadła 5-letnia dziewczynka. Według ustaleń funkcjonariuszy jej 21-letnia matka była w tym czasie pijana i spała. Kobieta została zatrzymana przez policjantów.

- Okazało się, że pani posiada w organizmie około promil alkoholu. Jest to zakwalifikowane jako narażenie osoby będącą pod opieką na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Renata Wróblewska-Czaplinska z policji we Włocławku.

Dziecko w stanie krytycznym. Śmigłowiec LPR zabrał Zuzię do szpitala w Bydgoszczy

Po upadku dziewczynka znalazła się w zaroślach rosnących przy budynku. Ratownicy udzielili jej pomocy na miejscu, a następnie podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu dziecka do specjalistycznej placówki. Śmigłowiec LPR przewiózł 5-latkę do szpitala w Bydgoszczy, gdzie trwa walka o jej życie.

— Prokuratura została poinformowana o wypadnięciu pięcioletniej dziewczynki z okna i jej upadku na zarośla znajdujące się przy tym budynku — przekazała Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku w rozmowie z dziennikarzem bydgoskiego Radia Eska, Dawidem Olszewskim.

Lekarze określają stan dziewczynki jako bardzo ciężki.

- Wiadomo, że w czasie, gdy pogotowie lotnicze zabierało dziewczynkę, funkcje życiowe były zachowane – dodaje

Śledczy z Włocławka badają krew matki. W grę mogą wchodzić narkotyki

21-latka przebywa obecnie w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie trzeźwieje. Jednocześnie śledczy badają, czy poza alkoholem mogła znajdować się także pod wpływem substancji odurzających.

- Tester narkotykowy wskazał również możliwość obecności marihuany – dodała prok. Kręcicka.