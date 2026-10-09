Dlaczego nastolatek zabił w szkole? Psycholog nie zostawia złudzeń

Fale ataków w polskich szkołach. Trwa debata na temat zdrowia psychicznego młodzieży

Zbliżający się Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 października) stał się pretekstem do zorganizowania 9 października w Toruniu wyjątkowej konferencji. Wydarzenie to, planowane od kilku tygodni z inicjatywy dr Magdaleny Malczewskiej, koordynatorki psychiatrii w lokalnym Szpitalu Wojewódzkim, zgromadziło wielu ekspertów. W kuluarach dominował jeden temat: wzrastająca agresja i ataki w polskich szkołach.

Dziennikarz „Super Expressu” poprosił o opinię Cezarego Wiśniewskiego, 41-letniego psychologa i psychoterapeutę. Jego specjalność to praca z najmłodszymi - dziećmi poniżej 12. roku życia. Pytanie zadane przez reportera było proste, ale zarazem trudne: dlaczego 15-latek dokonał szokującego zabójstwa woźnej?

Tak można pomóc rodzinie ofiary: Poruszający gest po tragedii w szkole. Ruszyła zbiórka dla dzieci Darii!

Bo chciał być zauważony. Bo chciał, aby to było komentowane. Bo chciał poczuć się ważny, bo był samotny

Wiśniewski wyjaśnia, że współczesna młodzież często nie potrafi poradzić sobie z narastającymi problemami, nie wiedząc, gdzie szukać pomocy ani z kim porozmawiać. Według eksperta żyjemy w czasach, w których znalezienie kogoś gotowego do wysłuchania staje się ogromnym wyzwaniem.

Komenda Miejska Policji w Toruniu apeluje o spokój i wzmacnia patrole

W obliczu rosnącego niepokoju społecznego władze Torunia i lokalna policja starają się tonować nastroje. W piątek przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji zapewnili, że podejmują zdecydowane kroki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa młodzieży. Mundurowi wydali oficjalny komunikat.

Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Ewentualne informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł prosimy przekazywać na numer alarmowy. Policjanci wzmacniają działania w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Policjanci będą częściej obecni w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zwracając uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna

Jak zaznaczyła podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa toruńskiej policji, funkcjonariusze będą częściej patrolować okolice szkół, zwracając szczególną uwagę na podejrzane zachowania i sytuacje mogące stanowić zagrożenie.

Galeria ze zdjęciami: Oto sprawca dramatu w Ostrołęce. Relacja reportera "SE"

21