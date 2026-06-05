Nowe fakty w sprawie Zosi z Włocławka. Jej matka Wiktoria D. zatrzymana, prokuratura bada okoliczności tragedii

Śledztwo prokuratury we Włocławku. Matka 5-letniej Zosi w areszcie

Śledczy z Włocławka prowadzą postępowanie dotyczące tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w piątek, 5 czerwca, około godziny 10. Z okna mieszkania na 11. piętrze wypadła 5-letnia dziewczynka. Matka dziecka, 21-letnia Wiktoria D., została zatrzymana i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone z jej udziałem dalsze czynności procesowe.

Wcześniej informowano już, że kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu. Wstępne ustalenia wskazują również, że mogła mieć w organizmie marihuanę.

„- Okazało się, że pani posiada w organizmie około promil alkoholu. Jest to zakwalifikowane jako narażenie osoby będącą pod opieką na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Renata Wróblewska-Czaplinska z policji we Włocławku.”

Szpital w Bydgoszczy ratuje Zosię z Włocławka. Walka o życie 5-latki

Po upadku dziewczynka znalazła się w zaroślach rosnących przy budynku. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które udzieliły jej pierwszej pomocy. Ze względu na ciężki stan dziecka podjęto decyzję o przetransportowaniu go śmigłowcem LPR do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Jak podaje Gazeta.pl, stan Zosi jest bardzo ciężki.

„- Dziewczynka ma obrażenia wielonarządowe. Stan jest bardzo ciężki. Przebywa na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Rokowania są bardzo ostrożne – poinformowała rzeczniczka szpitala portal Gazeta.pl.”

Do zdarzenia doszło na włocławskim osiedlu Południe. Z ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii matka dziewczynki spała.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

4