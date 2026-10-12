Tragiczny pożar kamienicy w powiecie świeckim. W zgliszczach znaleziono dwa zwęglone ciała

Ogień w budynku pojawił się późnym wieczorem

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w niedzielę, 11 października, tuż przed północą w miejscowości Nowe (pow. świecki). Służby ratunkowe odebrały wezwanie po godzinie 23, a płomienie strawiły budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Długiej 16. Do walki z żywiołem zadysponowano 11 wozów strażackich, na miejscu pojawił się również oficer operacyjny powiatu.

Pierwsze zastępy, które dotarły na miejsce, zastały dramatyczny widok. Ogień zdążył już opanować ogromną część budynku, co wymusiło natychmiastowe skierowanie do akcji tak dużych sił. Mimo że strażakom ostatecznie udało się ugasić płomienie, w trakcie przeszukiwania ruin dokonali oni przerażającego znaleziska.

W spalonym budynku w Nowem strażacy odnaleźli dwa ciała

Z informacji opublikowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu wynika, że po stłumieniu płomieni strażacy przystąpili do dokładnego przeszukiwania spalonego obiektu. Wewnątrz zrujnowanej kamienicy, która spłonęła doszczętnie, natrafili na zwęglone ciała dwóch osób.

Służby na ten moment wstrzymują się od podania tożsamości zmarłych. Zagadką pozostaje także bezpośrednia przyczyna pojawienia się ognia. Odpowiedź na to pytanie będą starali się znaleźć policjanci przy wsparciu ekspertów z dziedziny pożarnictwa.

Śledczy ustalą przyczyny tragedii w powiecie świeckim

Kiedy działania gaśnicze dobiegły końca, miejsce zdarzenia zostało otoczone policyjną taśmą. W nadchodzących dniach eksperci przeprowadzą szczegółowe oględziny spalonej kamienicy, by ustalić, dlaczego doszło do powstania ognia i śmierci dwóch osób. Na ten moment nie podano do wiadomości, w jakim wieku były ofiary, nie jest znana również ich płeć.

Dla strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego to kolejny dramatyczny wyjazd w ostatnim czasie. Służby przypominają, że sezon grzewczy niesie ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarów w domach i mieszkaniach. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej systematycznie apelują do mieszkańców o dokonywanie przeglądów pieców i kominów, a także instalowanie urządzeń wykrywających dym i czad.

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