Tadeusz Rydzyk szuka chętnych. Rekrutacja na uczelni w Toruniu trwa

Uczelnia Tadeusza Rydzyka cały czas prowadzi nabór studentów

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, której pomysłodawcą jest o. Tadeusz Rydzyk, aktywnie poszukuje chętnych do podjęcia nauki w roku akademickim 2026/2027. Placówka ma charakter niepubliczny, zatem studiowanie na większości oferowanych kierunków wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego.

Uczelnia przygotowała bardzo szeroki wachlarz propozycji, obejmujący nauki społeczne, medialne, informatyczne, prawnicze oraz medyczne. Zgłaszający się mają do dyspozycji między innymi dziennikarstwo, komunikację społeczną, politologię, informatykę, pielęgniarstwo, prawo i medycynę.

Najwięcej trzeba zapłacić za kierunek lekarski u Rydzyka

Najgłębiej do portfela będą musieli sięgnąć kandydaci na przyszłych medyków. Na nadchodzący rok akademicki 2026/2027 toruńska uczelnia zaplanowała przyjęcie 80 studentów na kierunek lekarski.

Edukacja przyszłych lekarzy trwa dwanaście semestrów, co przekłada się na sześć lat ciężkiej pracy. Pojedynczy semestr wyceniono na 21 tys. zł. Oznacza to, że zdobycie dyplomu będzie kosztować około 252 tys. zł. Ta kwota znacząco odbiega od cen na pozostałych wydziałach.

Dla porównania, koszty kształcenia na innych specjalnościach są dużo przystępniejsze. Zgodnie z cennikiem obowiązującym w naborze na rok 2026/2027, opłata za semestr na dziennikarstwie i komunikacji społecznej czy politologii wynosi jedynie 2 tys. zł.

Historia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej funkcjonuje od 2001 roku. Placówka jest ściśle związana z Fundacją Lux Veritatis, kierowaną przez założyciela uczelni, o. Tadeusza Rydzyka. Wśród obszarów kształcenia znajdują się aktualnie media, nauki społeczne, branża IT, prawo oraz ochrona zdrowia. Proces naboru jest w toku, dlatego osoby planujące rozpoczęcie studiów w październiku nadal mają szansę na dostarczenie wymaganej dokumentacji.