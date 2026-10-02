Poważne utrudnienia w Toruniu. Najgorzej będzie przez 6 dni

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Renata Grudzińska
2026-10-02 11:53

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu poinformował o kolejnych etapach modernizacji ul. Kościuszki. Kierowcy z grodu Kopernika i goście muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Przedstawicielka MZK wskazuje, że najtrudniej będzie przez 6 dni. Szczegóły w artykule na torun.eska.pl.

Widok z lotu ptaka na remontowaną ulicę Kościuszki w Toruniu. O utrudnieniach w ruchu przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Marcin Centkowski / UMT - torun.pl/ Materiały prasowe Przed nami kolejne etapy modernizacji ulicy Kościuszki w Toruniu. Będą utrudnienia

Toruń: Modernizacja ulicy Kościuszki. Będą utrudnienia

Kierowniczka Działu Marketingu MZK w Toruniu Justyna Krystkiewicz nie ukrywa, że prowadzone prace będą miały wpływ na organizację ruchu drogowego oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia, w tym całkowite zamknięcia jezdni. Roboty będą prowadzone etapami, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Jezdnia północna

  • 2-3 października - remont studni na wysokości ul. Kościuszki 49,
  • 17-18 października - układanie nowej nawierzchni; jezdnia zostanie całkowicie zamknięta,
  • od 22 października - odtworzenie oznakowania poziomego.

Jezdnia południowa

  • od 1 października - odbudowa i regulacja urządzeń drogowych w jezdni, prace prowadzone pod ruchem,
  • 2-3 października - regulacja dwóch studni za ul. Olbrachta, na wysokości stacji Shell,
  • 8-9 października - remont trzech studni na odcinku od ul. Batorego do ul. Olbrachta; całkowite zamknięcie jezdni na wskazanym odcinku,
  • 10-11 października - układanie nowej nawierzchni na całym odcinku; jezdnia zostanie całkowicie zamknięta,
  • od 15 października - odtworzenie oznakowania poziomego.

MZK wskazuje konkretne daty

- Największych utrudnień należy spodziewać się w dniach 8-11 października na jezdni południowej oraz 17-18 października na jezdni północnej. W tych terminach prowadzenie prac będzie wymagało całkowitego zamknięcia jezdni - wskazuje Justyna Krystkiewicz z MZK w Toruniu.

Miejski Zakłąd Komunikacji apeluje do kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej o uwzględnienie prowadzonych prac przy planowaniu podróży oraz o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących organizacji ruchu i funkcjonowania komunikacji miejskiej.

- Przepraszamy za utrudnienia. Są one niezbędne, aby przeprowadzić kolejne etapy prac i zakończyć modernizację ul. Kościuszki - podsumowała kierowniczka marketingu MZK.

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