Poważne utrudnienia w Toruniu. Najgorzej będzie przez 6 dni

Toruń: Modernizacja ulicy Kościuszki. Będą utrudnienia

Kierowniczka Działu Marketingu MZK w Toruniu Justyna Krystkiewicz nie ukrywa, że prowadzone prace będą miały wpływ na organizację ruchu drogowego oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na czasowe utrudnienia, w tym całkowite zamknięcia jezdni. Roboty będą prowadzone etapami, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Jezdnia północna

2-3 października - remont studni na wysokości ul. Kościuszki 49,

17-18 października - układanie nowej nawierzchni; jezdnia zostanie całkowicie zamknięta,

od 22 października - odtworzenie oznakowania poziomego.

Jezdnia południowa

od 1 października - odbudowa i regulacja urządzeń drogowych w jezdni, prace prowadzone pod ruchem,

2-3 października - regulacja dwóch studni za ul. Olbrachta, na wysokości stacji Shell,

8-9 października - remont trzech studni na odcinku od ul. Batorego do ul. Olbrachta; całkowite zamknięcie jezdni na wskazanym odcinku,

10-11 października - układanie nowej nawierzchni na całym odcinku; jezdnia zostanie całkowicie zamknięta,

od 15 października - odtworzenie oznakowania poziomego.

MZK wskazuje konkretne daty

- Największych utrudnień należy spodziewać się w dniach 8-11 października na jezdni południowej oraz 17-18 października na jezdni północnej. W tych terminach prowadzenie prac będzie wymagało całkowitego zamknięcia jezdni - wskazuje Justyna Krystkiewicz z MZK w Toruniu.

Miejski Zakłąd Komunikacji apeluje do kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej o uwzględnienie prowadzonych prac przy planowaniu podróży oraz o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących organizacji ruchu i funkcjonowania komunikacji miejskiej.

- Przepraszamy za utrudnienia. Są one niezbędne, aby przeprowadzić kolejne etapy prac i zakończyć modernizację ul. Kościuszki - podsumowała kierowniczka marketingu MZK.