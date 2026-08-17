Tajemnicze zaginięcie 31-letniego Dawida. Ostatni ślad prowadzi do Londynu

Rodzina Dawida Blonkowskiego zgłosiła jego zaginięcie 11 sierpnia 2026 roku. Jak przekazali bliscy, 31-latek około 15 lat temu wyjechał do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych. Jego ostatnim znanym miejscem zamieszkania był Londyn.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie prowadzą obecnie poszukiwania mężczyzny i proszą o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu.

Jak wygląda Dawid Blonkowski?

Zaginiony ma 31 lat, mierzy około 176 cm i jest szczupłej budowy ciała. Ma niebieskie oczy. Jego szczególną cechą jest brak palca wskazującego lewej dłoni.

Jego miejsce zamieszkania w Polsce to Jankowo 53, 87-600 Lipno.

Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały Dawida Blonkowskiego lub mają jakiekolwiek informacje dotyczące jego pobytu.

Informacje można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, najbliższej jednostce Policji na terenie całego kraju lub pod numerem alarmowym 112.