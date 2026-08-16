Tłumy na Motoarenie. Tak kibice wspierali PRES Toruń podczas hitu ze Spartą

Żużel. Apator Toruń - Sparta Wrocław. Kibice dopisali na Motoarenie

Starcie dwóch czołowych ekip PGE Ekstraligi musiało przyciągnąć na trybuny tłumy. Władze toruńskiego klubu zdecydowały się uruchomić sprzedaż wejściówek na miejsca stojące, dzięki czemu Motoarena pękała w szwach. Kibice zebrani na stadionie uczcili pamięć gen. Elżbiety Zawackiej "Zo", bohaterki Powstania Warszawskiego, prezentując okolicznościowy transparent. Przed rozpoczęciem ścigania minutą ciszy upamiętniono również ofiary tragicznego wypadku na Węgrzech.

Toruńskie "Anioły" musiały radzić sobie bez kontuzjowanego Patryka Dudka, jednak w rolę dodatkowego zawodnika wcieliła się wspaniała publiczność. Atmosferę na trybunach uwieczniła na fotografiach Dominika Lipińska w materiale przygotowanym dla "Super Expressu". Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią zdjęć!

Wyniki PGE Ekstraligi: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)

10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)

11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)

12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)

13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)

14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)

16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)

2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)

3. Daniel Bewley - ZZ

4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)

5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)

6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)

7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)

8. Nikodem Mikołajczyk

Sędzia: Paweł Słupski

Widzów: 16401

Pierwszy mecz: 52:38 dla Betard Sparty Wrocław, bonus: Betard Sparta Wrocław

Bieg po biegu:

1. (60,71) Kawczyński, Łaguta, Kowalski, Bloedorn - 3:3

2. (60,41) Kawczyński, Andersen, Duchiński, Kowolik - 4:2 (7:5)

3. (59,72) Michelsen, Sajfutdinow, Kurtz, Janowski - 5:1 (12:6)

4. (59,43) Lambert, Kowolik, Kowalski, Duchiński - 3:3 (15:9)

5. (60,13) Michelsen, Kurtz, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (19:11)

6. (59,99) Sajfutdinow, Łaguta, Janowski, Kawczyński - 3:3 (22:14)

7. (59,75) Lambert, Kurtz, Andersen, Duchiński - 3:3 (25:17)

8. (60,70) Sajfutdinow, Janowski, Kowalski, Duchiński - 3:3 (28:20)

9. (60,67) Łaguta, Lambert, Kawczyński, Janowski - 3:3 (31:23)

10. (60,40) Kurtz, Michelsen, Bloedorn, Kowolik - 3:3 (34:26)

11. (60,91) Łaguta, Kurtz, Michelsen, Duchiński - 1:5 (35:31)

12. (60,99) Janowski, Andersen, Bloedorn, Kawczyński - 1:5 (36:36)

13. (60,04) Sajfutdinow, Kurtz, Lambert, Łaguta - 4:2 (40:38)

14. (61,89) Lambert, Janowski, Bloedorn, Kowalski - 4:2 (44:40)

15. (60,58) Sajfutdinow, Łaguta, Michelsen, Kurtz - 4:2 (48:42)

Dokładny opis wydarzeń z 13. rundy PGE Ekstraligi na Motoarenie dostępny jest pod tym adresem.

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