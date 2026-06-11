Granica między życiem a śmiercią. Historia 5-letniej Zosi wielu nazywa cudem

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-06-11 16:14

Serce 5-letniej Zosi z Włocławka zatrzymało się po upadku z 11. piętra. Błyskawiczna reanimacja przywróciła jej funkcje życiowe. Dziewczynka walczy o życie w szpitalu, a jej matka usłyszała prokuratorskie zarzuty. Kobieta w chwili tragedii była nietrzeźwa.

Dramat na ulicy Wiejskiej. Zosia wypadła z 11. piętra

5-letnia Zosia z Włocławka stała się ofiarą dramatycznego wypadku. W miniony piątek, 5 czerwca, dziewczynka wypadła z okna mieszkania na 11. piętrze w wieżowcu przy ulicy Wiejskiej. Tragiczny lot zamortyzowały gęste zarośla znajdujące się tuż pod budynkiem.

Zosia otworzyła okno na 11. piętrze. Pijana matka spała obok
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Akcja ratunkowa we Włocławku. Śmigłowiec LPR w akcji

Bezpośrednio po uderzeniu w ziemię dziecko straciło oddech, a u 5-latki nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Szybka interwencja strażaków oraz załogi pogotowia ratunkowego pozwoliła na przywrócenie bicia serca u poszkodowanej. Następnie na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało pacjentkę do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

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Zarzuty dla matki 5-letniej Zosi. Kobieta była pijana

W momencie tragedii w lokalu przebywała trzydziestoletnia matka dziewczynki. Policjanci szybko ustalili, że Wiktoria D. znajdowała się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Prokuratura przedstawiła kobiecie zarzuty związane z narażeniem dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co polskie prawo przewiduje karę do pięciu lat więzienia.

Decyzja sądu i stan zdrowia dziecka

Śledczy domagali się tymczasowego aresztowania podejrzanej na trzy miesiące, jednak włocławski sąd odrzucił ten wniosek. Prokuratura już złożyła stosowne odwołanie od tego postanowienia. Obecnie kluczowa pozostaje walka o życie poszkodowanej. Zgodnie z informacjami z 11 czerwca 5-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie śpiączki farmakologicznej.

Jej stan się ustabilizował. Nadal jest ciężki, ale stabilny – mówi Marta Laska, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

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