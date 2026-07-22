OSP z Kurowa-Kolonii żegna zmarłego druha Mariusza

Informacja o śmierci strażaka wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami, ale również całym pożarniczym środowiskiem. Druh Mariusz przez wiele lat wchodził w skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie-Kolonii. To właśnie jego jednostka udostępniła w sieci niezwykle smutną informację, zamieszczając w mediach społecznościowych wzruszający post pożegnalny.

- Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na wieczną służbę nasz wieloletni członek zarządu, druh Mariusz P. Dla naszej jednostki OSP to niepowetowana strata. Jego mądrość, życzliwość i wieczna gotowość do pomocy pozostaną w naszych sercach na zawsze. W imieniu druhny i wszystkich druhów OSP Kurowo-Kolonia składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz kondolencje Najbliższej Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego

- napisali w swoim komunikacie druhowie z jednostki OSP w Kurowie-Kolonii.

Akcja ratunkowa w Kurowie-Kolonii. LPR zabrało strażaka

Według doniesień portalu nwloclawek.pl, do tej tragicznej sytuacji doszło w poniedziałek, 20 lipca, krótko po godzinie 17:00 w miejscowości Kurowo-Kolonia. Na miejsce od razu zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, by pomóc użądlonemu. W działaniach brały też udział zastępy z OSP KSRG Kłotno oraz OSP Kurowo-Kolonia, których zadaniem było przygotowanie lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, jednak mimo starań medyków, jego życia nie zdołano uratować.

Mieszkańcy opłakuje zmarłego strażaka z OSP Kurowo-Kolonia

W obliczu tak ogromnej straty, wyrazy wsparcia płyną do bliskich zmarłego z wielu sąsiednich jednostek. Środowisko pożarnicze w całym regionie jest zjednoczone w żalu i bólu, jaki wywołała śmierć ich kolegi.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Druha Strażaka z OSP Kurowo Kolonia, który zmarł wskutek użądlenia przez szerszenia. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi oraz wszystkimi Druhnami i Druhami z OSP Kurowo Kolonia. Składamy najszczersze wyrazy współczucia w tych niezwykle trudnych chwilach

- zaznaczyła w swoim wpisie jednostka OSP KSRG Kłotno.

Jako wyraz solidarności i ostatniego hołdu dla zmarłego, w środę punktualnie o godzinie 19:00 we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalowanych w Gminie Baruchowo zostaną uruchomione syreny. „Cześć Jego Pamięci” – takimi słowami kończą swoje poruszające wpisy strażacy, pogrążeni w głębokim smutku po stracie strażaka.