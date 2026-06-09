Płód dziecka w zamrażarce. Prokuratura potwierdza wstrząsające informacje

Aktualizacja 11:25

Podkomisarz Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy KPP w Wąbrzeźnie potwierdził w rozmowie z Radiem ESKA Toruń, że odkrycia dokonano w godzinach popołudniowych. - W zamrażarce znaleziono około pięciomiesięczny płód dziecka, zawinięty w ręcznik. Na miejscu, z polecenia prokuratura wykonano wszelkie czynności z kobietą, którą policjanci zastali w mieszkaniu - powiedział Świerczyński.

Makabryczne odkrycie w centrum Wąbrzeźna. Śledczy badają sprawę płodu w zamrażarce

Lokalna społeczność nie ukrywa przerażenia. Jak przekazał poruszony rozmówca "Super Expressu", nikt z mieszkańców nie spodziewał się tak potwornego odkrycia. Aby zweryfikować te doniesienia, dziennikarze skontaktowali się z prokurator Izabelą Oliver, reprezentującą Prokuraturę Okręgową w Toruniu. Przedstawicielka organów ścigania potwierdziła tragiczne ustalenia mediów.

- Potwierdzam te informacje. Zostało wszczęte śledztwo pod kątem Art. 152. KK, § 2 - powiedziała prokurator Oliver.

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Do ujawnienia kilkumiesięcznego płodu dziecka doszło w czwartek, 8 czerwca. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali kobietę, która według wstępnych ustaleń mogła zażyć środki poronne. Dzień później podjęto decyzję o wypuszczeniu jej na wolność. Funkcjonariusze biorą pod uwagę scenariusz, w którym inna osoba nakłaniała kobietę do przerwania ciąży. Płód owinięty w ręcznik, zostało ukryte w zamrażarce.

O czym mówi Art. 152 Kk?

Przerwanie ciąży za zgodą kobiety

§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Do sprawy będziemy wracać w serwisach newsowych Radia ESKA. Czekamy na komentarz ze strony policji i na wyniki sekcji zwłok, która ma zostać przeprowadzona w drugiej połowie bieżącego tygodnia.