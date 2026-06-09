Płód ukryty w zamrażarce w Wąbrzeźnie. Rzeczniczka Praw Dziecka sprawdza sytuację rodzeństwa

W jednym z mieszkań w Wąbrzeźnie odnaleziono płód przechowywany w zamrażarce.

Rzeczniczka Praw Dziecka podjęła działania i monitoruje sytuację rodziny.

Prokuratura bada, czy doszło do przerwania ciąży z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Rzeczniczka Praw Dziecka sprawdza sytuację rodziny

Informacja o zdarzeniu trafiła do Biura Rzecznika Praw Dziecka 8 czerwca. Jeszcze tego samego dnia Monika Horna-Cieślak podjęła decyzję o objęciu sprawy osobistym nadzorem.

W związku z prowadzonym postępowaniem zwrócono się o informacje do prokuratury, sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu karnego. Rzeczniczka zgłosiła również udział w postępowaniu rodzinnym. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji rodzeństwa dziecka i ocenie, czy nie wymaga ono dodatkowej ochrony.

Płód odnaleziony podczas interwencji

Makabrycznego odkrycia dokonano 8 czerwca w jednym z mieszkań na terenie Wąbrzeźna. Jak przekazywali wcześniej policjanci, płód był zawinięty w ręcznik i znajdował się w zamrażarce. Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali również czynności z kobietą zastaną w mieszkaniu. Według wcześniejszych ustaleń była ona matką dwojga dzieci.

Śledczy czekają na wyniki sekcji

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wąbrzeźnie dotyczy podejrzenia udzielenia pomocy w przerwaniu ciąży niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów i nie dokonano zatrzymań. Kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa będą miały wyniki sekcji zwłok oraz dodatkowych badań zleconych przez prokuraturę.

Eksperci mają ustalić m.in. wiek płodu oraz okoliczności jego śmierci. Dopiero po uzyskaniu tych wyników śledczy będą mogli podjąć kolejne decyzje procesowe.