Kujawsko-Pomorskie za darmo. Ruszyły zapisy na ponad 100 wyjątkowych atrakcji

Bezpłatne zwiedzanie Kujawsko-Pomorskiego. Startuje rejestracja na Eskapadę

Dokładnie 10 kwietnia o godzinie 9:00 otwarto możliwość zapisów na kolejną edycję Eskapady. Jak zaznacza marszałek województwa, jest to najbardziej okazała impreza o charakterze krajoznawczym w całym regionie, wyczekiwana z niecierpliwością przez tysiące mieszkańców. Na uczestników czeka cała paleta różnorodnych aktywności przygotowanych przez lokalnych pasjonatów turystyki.

„Spacery tematyczne, warsztaty, gry terenowe, rajdy piesze, rowerowe - przed nami blisko 130 wydarzeń. Przez dwa dni będzie z czego wybierać” - zapewnia Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Głównym zamysłem inicjatorów jest przybliżenie turystom wciąż niepoznanych zakątków regionu. Na oficjalnej witrynie eskapada-z-przewodnikiem.pl zaznaczono, że ten obszar kryje w sobie znacznie więcej niż tylko urokliwą starówkę w Toruniu, czy atrakcje Bydgoszczy. Wśród nowych propozycji tegorocznego wydarzenia znalazły się między innymi wędrówki z pracownikami nadleśnictw po urokliwych lasach i parkach krajobrazowych. Dodatkowo przygotowano pieszą wyprawę szlakiem Camino Polaco między Cierpicami a Gniewkowem, familijne gry terenowe w inowrocławskich Solankach oraz na terenie szafarskiego Ośrodka Chopinowskiego. Miłośnicy dwóch kółek mogą liczyć na rajd rowerowy szlakami Pałuk, a zwolennicy wygody - na autokarową eskapadę po Kociewiu.

„To moment, w którym Kujawsko-Pomorskie otwiera się jeszcze szerzej, zapraszając do odkrywania zarówno znanych atrakcji, jak i miejsc, które na co dzień pozostają niedostępne” - zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Wydarzenie zapewnia mnóstwo atrakcji, w tym:

2 dni wypełnione rajdami, wystawami i aktywnością w terenie,

aż 128 unikalnych wycieczek,

zaangażowanie 126 różnych organizatorów,

aktywności rozsiane po 58 miejscowościach.

Harmonogram Eskapady. Jak zarezerwować miejsce na wybrane wydarzenie?

Wielkie turystyczne święto startuje rankiem 18 kwietnia. Służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego przekazały już szczegółową rozpiskę godzinową. Kompletny plan działań można prześledzić na dedykowanej stronie akcji, gdzie prowadzona jest również rejestracja na poszczególne punkty programu. Choć udział we wszystkich proponowanych aktywnościach jest bezpłatny, liczba dostępnych miejsc jest ściśle ograniczona limitami. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego ze względu na olbrzymie zainteresowanie, rezerwacji warto dokonać bez zbędnej zwłoki.

