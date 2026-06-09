Martwy płód znaleziony w zamrażarce. Prokuratura w Wąbrzeźnie bada sprawę przerwania ciąży

Makabryczne odkrycie w centrum Wąbrzeźna: płód ukryty w zamrażarce

Informację o szokującym znalezisku w jednym z mieszkań w Wąbrzeźnie pierwszy podał dziennikarz „Super Expressu”, Mariusz Korzus. Izabela Oliver, która pełni funkcję rzeczniczki prasowej toruńskiej Prokuratury Okręgowej, przyznała, że zwłoki płodu zostały odnalezione 8 czerwca przed południem. Śledczy od razu wyznaczyli główny kierunek prowadzonych działań.

- Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia nieustalonego dnia, ale nie później niż do 8 czerwca, w nieustalonym miejscu, pomocy w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. W mieszkaniu, gdzie płód został ujawniony, zostały wykonane oględziny. Płód został zabezpieczony w celu przeprowadzenia sekcji, która odbędzie się 11 czerwca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy - powiedziała prokurator Oliver w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA Toruń podkomisarz Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, zwłoki znajdowały się w lodówce, zamrażarce i były zawinięte w ręcznik. Rzecznik poinformował również, że na wniosek prokuratora przeprowadzono niezbędne procedury z kobietą przebywającą w lokalu. Policjant wspominał wstępnie o pięciomiesięcznym okresie ciąży, jednak prokuratura nie podaje na ten moment szczegółowych danych na ten temat.

Aktualnie śledczy nie zatrzymali żadnej osoby w związku z tą sprawą. Służby nie mają też jeszcze wytypowanego podejrzanego, który mógłby odpowiadać za pomoc w nielegalnym przerwaniu ciąży. Redakcja ESKA Toruń News zapowiada dalsze monitorowanie postępów w śledztwie.

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