Młodzi tenisiści z Torunia rozbili bank medali. Ogromny sukces na Mistrzostwach Województwa

Złoty Miłosz Rękas i srebro dla syna żużlowca

W niedzielę, 15 marca w Gniewkowie rozegrano Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym w kategorii juniorów, obejmującej rocznik 2007 i młodszych. W rywalizacji indywidualnej prym wiedli reprezentanci KS Nowa Era Toruń. Po złoty medal sięgnął Miłosz Rękas, urodzony w 2008 roku. Drugie miejsce zajął jego klubowy kolega z tego samego rocznika, Maksymilian Sawina – co ciekawe, syn znanego toruńskiego żużlowca. Na najniższym stopniu podium stanęli: Julian Korzus (rocznik 2010), również z KS Nowa Era, oraz Oliwier Babiak (2008) z klubu Energa Toruń.

Dominacja KS Nowa Era w grach podwójnych

Rywalizacja deblowa to kolejny pokaz siły toruńskich tenisistów. Mistrzowski tytuł wywalczył duet Miłosz Rękas i Maksymilian Sawina, który wcześniej triumfował także w kategorii seniorów na szczeblu wojewódzkim. Srebrne medale zawisły na szyjach kolejnej pary z KS Nowa Era – Michała Dereszewskiego (rocznik 2007) oraz Juliana Korzusa. Jeden z brązowych krążków wywalczył duet mieszany klubowo: Maciej Rękas (2008) z KS Nowa Era i Wiktor Rudolf (2009) reprezentujący LUKS Chełmno. Drugi brąz powędrował do debla Energi Toruń, w składzie Oliwier Babiak i Maksymilian Kurowski (obaj z rocznika 2008).

Złoto w mikstach dla Bydgoszczy i Torunia

Turniej w Gniewkowie obejmował również zmagania par mieszanych. Zwycięstwo w tej kategorii odniosła Agata Krause (rocznik 2009) z MKS Emdek Bydgoszcz, grająca w parze z Michałem Dereszewskim z KS Nowa Era. Drugie miejsce zajął duet reprezentujący LUKS Chełmno – Malwina Słupska (2008) i Wiktor Rudolf. Brązowymi medalami musieli zadowolić się: mikst Maja Łęgowska (2008, MKS Emdek Bydgoszcz) w parze z Maksymilianem Sawiną, a także Wiktoria Przybytkowska (2007, LUKS Chełmno) wspólnie z Miłoszem Rękasem.

Sukces uczennicy Liceum Akademickiego w Toruniu

Malwina Słupska, choć oficjalnie broni barw LUKS Chełmno, od dwóch lat przygotowuje się do zawodów wspólnie z graczami KS Nowa Era Toruń w ich obiekcie przy ulicy Świętej Katarzyny 9. Jej obecność w Toruniu nie jest przypadkowa – zawodniczka jest uczennicą renomowanego Liceum Akademickiego i na co dzień mieszka w szkolnym internacie. W pełni potwierdziła swoje umiejętności, zdobywając w Gniewkowie tytuł mistrzyni województwa.