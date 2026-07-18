Aktualizacja, godz. 8:21

Pojawiły się nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w Brzozie na drodze krajowej nr 91. Policja przekazała informacje o uczestnikach zdarzenia oraz wstępnym przebiegu wypadku.

- Tuż po godzinie 3:30 w nocy dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Brzoza na drodze krajowej nr 91. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wynika, że 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka. Mężczyzna podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Zarówno kierowca, jak i pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Szczegóły i przyczyny tego tragicznego w skutkach wypadku będą przedmiotem prowadzonego śledztwa - poinformowała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca był rzeźwy.

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Dramat rozegrał się pomiędzy Toruniem a Ciechocinkiem. Samochodem osobowym jechały trzy osoby. Na ich pasie ruchu niespodziewanie znalazł się konar drzewa. Auto wbiło się w przeszkodę, a następnie siłą rozpędu wypadło z trasy. Niestety, obrażenia odniesione przez podróżującą kobietę okazały się śmiertelne i zginęła ona na miejscu zdarzenia. Pozostali dwaj pasażerowie odnieśli rany i konieczne było przetransportowanie ich do najbliższej placówki medycznej.

Tragiczne informacje zostały potwierdzone przez dyżurnego bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Brzozie koło Torunia, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi po uderzeniu w leżący na jezdni konar drzewa. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne - przekazała GDDKiA.

Droga nr 91 koło Torunia całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy

Na odcinku, gdzie doszło do tragedii, droga krajowa 91 została całkowicie wyłączona z ruchu. Funkcjonariusze policji zabezpieczają ślady i próbują odtworzyć przebieg tego makabrycznego wypadku. Dla kierowców oznacza to poważne komplikacje na trasie.

Służby drogowe szybko zorganizowały trasę alternatywną. Aby ominąć zablokowany fragment, kierowcy są kierowani na autostradę A1, na odcinku pomiędzy węzłami Ciechocinek i Toruń Południe. Przewiduje się, że ruch może zostać wznowiony w okolicach godziny 8 rano.

Źródło: PAP