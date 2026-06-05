Nocna rywalizacja w Toruniu. Biegacze znów opanują miasto

Bieg Nocna Dycha Kopernika w Toruniu. Które ulice zostaną zamknięte?

Za organizację "Nocnej Dychy Kopernika w Toruniu" odpowiada Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński. Zmagania biegaczy zaplanowano między godziną 22:00 a 23:30, co z pewnością przyciągnie wielu entuzjastów tego sportu z całych Kujaw i Pomorza. Agnieszka Kobus-Pęńsko, reprezentująca Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, informuje, że na czas trwania zawodów wprowadzono specjalne regulacje dotyczące użytkowania wybranych dróg publicznych. Sportowcy zmierzą się na dwóch dystansach: 10 i 5 kilometrów, mijając po drodze najbardziej rozpoznawalne punkty miasta.

Rywalizacja na dystansie 10 km wystartuje w rejonie Centrum Handlowego Atrium Copernicus przy ul. Żółkiewskiego. Stamtąd zawodnicy przemieszczą się ulicami: Żwirową, Wschodnią, Szosą Lubicką, Lubicką, Traugutta oraz Bulwarem Filadelfijskim. Następnie skierują się w stronę toruńskiej Starówki, pokonując ulice Mostową i Łazienną. Kolejny etap to powrót na Bulwar Filadelfijski, przejście przez Ślimak Getyński i Most Drogowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po dotarciu do ul. Dybowskiej uczestnicy zawrócą, by połączyć się z trasą krótszego biegu.

Dystans 5 km rozpocznie się przy Moście im. J. Piłsudskiego, a trasa poprowadzi wałem wzdłuż ul. Dybowskiej, przez most w stronę Doliny Marzeń. Dalej biegacze pokonają Bulwar Filadelfijski, ulice Chopina, Bydgoską, Rybaki, Matejki oraz Bema. Finał obu wyścigów odbędzie się na Stadionie Miejskim.

Rzeczniczka MZD w Toruniu apeluje o wyrozumiałość. Jak zaznacza, kierowcy i okoliczni mieszkańcy powinni liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami na drogach. Ważne jest, by w tym czasie zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie słuchać poleceń osób dbających o bezpieczeństwo imprezy. Zachęca również torunian do aktywnego wspierania biegaczy podczas tego nocnego święta sportu.

Zdjęcie z wydarzenia z 2025 roku udostępniła nam Sandra Zagrabska, która brała udział w rywalizacji. Dziękujemy!