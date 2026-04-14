Nowa prognoza pogody na długi weekend. Majówka 2026 pod znakiem burz i deszczu

Jaka będzie pogoda na majówkę 2026? Eksperci ostrzegają

Tegoroczny 1 maja przypada w piątek, co daje Polakom perspektywę atrakcyjnego, długiego weekendu. Nic dziwnego, że wiele osób już teraz planuje rodzinne wyjazdy czy spotkania przy grillu, do których niezbędna jest sprzyjająca aura. Niestety, meteorolodzy ostrzegają, że nie wszędzie warunki atmosferyczne będą sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Uwagę zwracają zwłaszcza wyliczenia modelu ECMWF (zdjęcie pod tekstem), obrazujące przewidywane odchylenia sum opadów w porównaniu do lat 1991-2020. Dotyczy to szczególnie 18. tygodnia roku, obejmującego właśnie początek maja.

Jeszcze mniej optymistyczne są przewidywania ekspertów z serwisu pogoda.interia.pl. Z udostępnionych map wynika, że wyładowania atmosferyczne i opady deszczu mogą wystąpić w województwach:

podlaskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

lubelskim,

dolnośląskim,

lubuskim.

Według synoptyków piątek 1 maja powinien być dość spokojny, jednak w sobotę i niedzielę sytuacja pogodowa może się gwałtownie pogorszyć. Trzeba przygotować się na deszcz, który prawdopodobnie zniechęci do przebywania na zewnątrz. Choć wciąż istnieje cień szansy, że fronty atmosferyczne okażą się mniej dokuczliwe, obecne prognozy nie napawają optymizmem. Na południu Polski istnieje duże prawdopodobieństwo opadów przekraczających 10 milimetrów.

Temperatury na majówkę 1-3 maja 2026. Piątek będzie najprzyjemniejszy

Pewnym pocieszeniem mogą być przewidywane na długi weekend temperatury. W piątek, 1 maja, termometry wskażą od 14 stopni Celsjusza w północnej części Polski, do 19, a nawet 20 stopni na południu i południowym wschodzie. Najwyższe wartości mają zostać odnotowane w okolicach Rzeszowa, Lublina i Krakowa. To właśnie piątek zapowiada się na najbardziej słoneczny i przyjemny dzień tego weekendu, dlatego warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu właśnie na ten czas.

W trakcie soboty i niedzieli w kilkunastu regionach również można spodziewać się temperatur oscylujących w granicach 19-20 stopni Celsjusza. Będą to więc wartości bardzo typowe dla wiosny. Niestety, dość wysokie temperatury mogą iść w parze z zapowiadanymi wcześniej opadami deszczu i burzami. Sytuacja jest wciąż monitorowana, a my na bieżąco będziemy informować o wszelkich zmianach w prognozach meteorologicznych na najbliższe dni.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie

