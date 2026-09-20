Opóźniony początek żużlowego finału w Toruniu. Ulewny deszcz przejął inicjatywę

Aktualizacja 19:30

Deszcz nie przestaje padać. Jest kolejny komunikat! Mecz rozpocznie się najwcześniej o godzinie 20:30.

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Przesunięty start finału PGE Ekstraligi w Toruniu

Początkowo inauguracyjny bieg finałowego dwumeczu PGE Ekstraligi pomiędzy ekipami Apatora Toruń i Betard Sparty Wrocław miał wystartować równo o 19:30. Złośliwa aura ostatecznie pokrzyżowała te założenia. Mimo że rywalizacja odbywa się na najnowocześniejszym obiekcie żużlowym globu, natura udowodniła swoją wyższość nad infrastrukturą. Zgodnie z wcześniejszymi ostrzeżeniami meteorologów, chwilę po godzinie 17 nad miastem przeszła silna ulewa. Gospodarze natychmiast zabezpieczyli kluczowe fragmenty toru na Motoarenie, jednak żywioł i tak zdołał wpłynąć na nawierzchnię.

- Ze względu na opady deszczu, mecz rozpocznie się najszybciej o godzinie 20:00 - oświadczyli w mediach społecznościowych przedstawiciele Klubu Sportowego Toruń.

Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna, dlatego treść tego artykułu będzie na bieżąco aktualizowana. Kompletną relację z wydarzenia oraz bogatą galerię zdjęć tradycyjnie znajdziecie w ESKA Toruń News.

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