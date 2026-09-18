Wybuch i potężny pożar w Osięcinach! Przerażający widok szalejących płomieni

Aktualizacja 15:25

Ogień został opanowany, jednak strażacy cały czas pracują na miejscu. - Zakończyliśmy chłodzenie jednego ze zbiorników. Drugi jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy schładzają go za pomocą działka wodnego. Funkcjonariusze policji i straży przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia - zrelacjonował w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń mł. ogn. mgr Patryk Wojciechowski, oficer prasowy radziejowskich strażaków.

DK nr 62 została udrożniona, jednak na skrzyżowaniu od strony Osięcin policja kieruje ruchem wahadłowym! Zalecamy ostrożność.

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Potężny pożar w miejscowości Osięciny

Strażacy z KP PSP w Radziejowie poinformowali nas, że w miejscowości Osięciny-Krzyżówki, przy ul. Stacja PKP 5, na terenie jednej z firm zajmujących się suszeniem zboża, doszło do pożaru i wybuchu zbiorników z gazem.

- Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem - 10 o pojemności 6000 litrów każdy oraz 2 o pojemności 4800 litrów każdy. Na tę chwilę pozostały dwa zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one intensywnie schładzane przez strażaków za pomocą działek wodnych - przekazali po godzinie 13:20 strażacy z Radziejowa.

- W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktuje. Również pozostaje pod opieką służb medycznych - powiedział dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. ogn. mgr Patryk Wojciechowski, oficer prasowy KP PSP w Radziejowie.

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Strażacy o szczegółach zdarzenia

Przedstawiciele KP PSP w Radziejowie poinformowali, że obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nie uległy zniszczeniu. W wyniku oddziaływania pożaru doszło natomiast do nadpalenia ściany zewnętrznej jednego z silosów oraz elementów jego konstrukcji.

- Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie 19 zastępów straży pożarnej, w tym siły z terenu powiatów radziejowskiego i włocławskiego. Zadysponowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, cysternę oraz kontener ochrony układu oddechowego. Na miejscu obecny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W działaniach uczestniczą również Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - wyliczają strażacy.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na DK nr 62 w Kujawsko-Pomorskiem. Lepiej omijać wspominane rejony i skrzyżowanie znajdujące się bezpośrednio przy miejscu prowadzonych działań. Służby będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności niepokojącego.