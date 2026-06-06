"Polskie Hawaje" zapraszają na lato

Wąbrzeźno od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na turystycznej mapie regionu. Miasto, które dzięki piaszczystej plaży z palmami i malowniczemu położeniu nad trzema jeziorami zyskało przydomek "polskich Hawajów", chce dziś przyciągać odwiedzających nie tylko egzotycznym klimatem, ale także bogatą ofertą wydarzeń i atrakcji. Przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym samorząd rusza z nową kampanią promocyjną, stawiając na wizerunek miejsca idealnego na krótki wypoczynek z dala od tłumów, korków i wielkomiejskiego zgiełku.

"Wąbrzeźno. Przystań na weekend" - nowe otwarcie dla turystyki

Wąbrzeźno startuje z nową kampanią promocyjną. Od początku czerwca miasto promuje się pod hasłem "Wąbrzeźno. Przystań na weekend" i jest to nieprzypadkowy slogan. Nawiązuje zarówno do położonej nad jeziorami przystani wodnej, jak i do idei zatrzymania się na chwilę i odpoczynku od codziennego pośpiechu. Kampania jest częścią długofalowej strategii rozwoju turystyki i promocji miasta na lata 2026–2030.

Chcemy pokazać Wąbrzeźno takim, jakie jest naprawdę: spokojne, zielone, ale jednocześnie pełne życia miasto. To miejsce, w którym można spędzić weekend nad wodą, pójść na koncert, wybrać się na rower, odpocząć z rodziną i zobaczyć zachód słońca, który sam w sobie jest atrakcją. Kampania „Wąbrzeźno. Przystań na weekend” jest zaproszeniem do mieszkańców całego regionu: przyjedźcie, zatrzymajcie się i odkryjcie Wąbrzeźno – podkreśla Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna.

W ramach akcji promocyjnej nawet na ulice Torunia wyjadą autobusy z wielkoformatowymi reklamami zachęcającymi do odwiedzenia miasta. Hasła takie jak "Egzotyka bez paszportu", "Rozrywka bez ścisku" czy "Tu nawet zachód słońca jest wydarzeniem" mają podkreślać największe atuty tego miejsca.

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Hawaje na Kujawach [ZDJĘCIA]

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"Polskie Hawaje" alternatywą dla zatłoczonych kurortów

"Polskie Hawaje" coraz częściej przedstawiane są jako alternatywa dla zatłoczonych nadmorskich i górskich kurortów. Zamiast długich kolejek, przepełnionych plaż i hałaśliwych deptaków, odwiedzający mogą tu liczyć na spokojniejszy wypoczynek w otoczeniu natury, z łatwym dostępem do jezior i kameralnej infrastruktury rekreacyjnej. To bez wątpienia propozycja dla tych, którzy szukają wakacyjnego klimatu bez konieczności dalekich podróży.

Wąbrzeźno 2026: muzyka, sport i darmowe kajaki

Wąbrzeźno przygotowało wyjątkowo bogaty kalendarz wydarzeń na nadchodzący sezon letni. Już podczas czerwcowych Dni Wąbrzeźna na scenie pojawi się Andrzej Piaseczny, a w lipcu podczas Rockowiska wystąpią zespoły Strachy na Lachy i Illusion. Nie zabraknie także propozycji dla miłośników jazzu. W sierpniu odbędzie się festiwal WąbJAZZno z udziałem m.in. Mietka Szcześniaka, John Davers Quartet, O.N.E. i Brass Federacja.

W programie znalazły się również wydarzenia sportowe. Już w czerwcu odbędzie się pierwsza Wąbrzeska Gala Boksu, zawody lekkoatletyczne Youth Sunset Cup oraz impreza rowerowa. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów wakacji będzie natomiast Festiwal Jezior Wąbrzeskich z konkursem "Pływania na byle czym". Dobrą wiadomością dla odwiedzających jest fakt, że działająca nad jeziorem Przystań nadal oferuje bezpłatne korzystanie z kajaków, rowerów wodnych i żaglówek.