Potężny pożar hali produkcyjnej nieopodal Włocławka. W akcji ponad 20 zastępów straży pożarnej

Pożar hali w Dziardonicach. Ponad 20 zastępów straży w akcji

W Dziardonicach (powiat włocławski) doszło do pożaru hali produkcyjnej.

Ogień strawił obiekt, w którym produkowano suszone przysmaki dla psów. Trudna akcja gaśnicza ze względu na obecność tłuszczu.

Brak informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy podróżujący DK91 muszą liczyć się z utrudnieniami.

W poniedziałkowy poranek, 20 kwietnia, w powiecie włocławskim doszło do niebezpiecznego pożaru. W Dziardonicach zapaliła się hala produkcyjna. Informacja o zdarzeniu dotarła do służb około godziny 6:30. Płomienie objęły budynek o charakterze produkcyjno-magazynowo-biurowym o wymiarach mniej więcej 16 na 18 metrów, zlokalizowany przy adresie Dziardonice 15a w gminie Kowal. W obiekcie wytwarzano suszone przysmaki dla psów.

Po dotarciu pierwszych zastępów strażacy zastali już rozwinięty pożar, który objął część produkcyjną i magazynową, a także stwarzał zagrożenie dla pomieszczeń biurowych.

"Na chwilę obecną mamy 23 jednostki straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze. Pożar jest trudny do opanowania ze względu na duże obciążenie ogniowe w hali produkcyjną oraz produkowane były znaki dla psów Duża ilość tłuszczu powoduje, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i jest trudny do ugaszenia" - mówi bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku w rozmowie z Radiem Eska.

Brak osób poszkodowanych. Utrudnienia na DK91 w rejonie Czerniewiczek

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach rannych. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane po jego całkowitym ugaszeniu oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez specjalistów.

W związku z pożarem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 91. Na odcinku Kowal – Lubień Kujawski, w rejonie miejscowości Czerniewiczki, jeden pas ruchu jest zablokowany. Ruchem kieruje policja, jednak tworzą się korki i możliwe są opóźnienia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Co zamiast Czystego Powietrza? | Murator Debata SZORT 2