Przechodzień natknął się na rozkładające się zwłoki

Przerażającego znaleziska dokonano we wtorek, 25 sierpnia. Służby mundurowe odebrały dramatyczny telefon informujący o ludzkich szczątkach. Na miejsce błyskawicznie skierowano patrole policyjne, aby zabezpieczyć teren. Chwilę później do funkcjonariuszy dołączył także śledczy z miejscowej prokuratury.

„Ciało mężczyzny zostało odnalezione w zaroślach, w pobliżu ul. 800-lecia, kawałek za zabudowaniami, przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego” – przekazał dziennikowi „Super Express” asp. Michał Parzyszek reprezentujący inowrocławską komendę.

Z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy wynika, że odnalezione szczątki uległy potężnemu rozkładowi. Taki stan całkowicie uniemożliwił funkcjonariuszom szybką identyfikację tożsamości zmarłego na miejscu zdarzenia.

„Prokurator nakazał zabezpieczenie zwłok oraz skierował je do sekcji. Ich wynik pozwoli nam odpowiedzieć kim jest ten człowiek oraz jak zginął. Ich wynik powinien być znany śledczym w przyszył tygodniu” – poinformował przedstawiciel lokalnych służb mundurowych.

Służby nie ustaliły na razie wieku ofiary ani dokładnego czasu, przez jaki zwłoki ukryte były w gęstwinie. Wątek ewentualnego zabójstwa bądź nieszczęśliwego wypadku będzie teraz wnikliwie analizować Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu.