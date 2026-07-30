Tragedia na DK10 pod Toruniem. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje!

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 30 lipca, o godzinie 5:38 nad ranem. Miejscem wypadku była droga krajowa nr 10 w okolicach wsi Cierpice w gminie Wielka Nieszawka na terenie powiatu toruńskiego.

Według informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu auto osobowe uderzyło czołowo w ciężarówkę. Wskutek rozległych obrażeń mężczyzna podróżujący mniejszym pojazdem zginął na miejscu.

Teren natychmiast zabezpieczyli policjanci oraz inne powołane do tego służby ratunkowe. Do pomocy na miejscu zdarzenia skierowano łącznie trzy zastępy straży pożarnej.

Kluczowa trasa między Toruniem a Bydgoszczą była całkowicie nieprzejezdna przez długi czas. Obecnie przemieszczający się w tamtym rejonie kierowcy nadal muszą liczyć się z drogowymi utrudnieniami.

Policja nie miała dostępu do bazy

Droga krajowa nr 10 od lat uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych tras w regionie. Bardzo często dochodzi tam do dramatycznych wypadków oraz zderzeń czołowych. Najwięcej ryzykownych sytuacji generuje wąski odcinek łączący Bydgoszcz z Toruniem, gdzie intensywny ruch oraz częste manewry wyprzedzania regularnie kończą się tragediami.

Funkcjonariusze regularnie apelują o zachowanie ostrożności na tej trasie, lecz kolejne dramatyczne zdarzenia w tym rejonie mają miejsce praktycznie każdego roku.