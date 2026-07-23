Studiuj po angielsku w WSB-NLU i rozwijaj karierę bez granic

Studiowanie po angielsku w międzynarodowym środowisku

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu to uczelnia z 35-letnią tradycją i doświadczeniem, która może pochwalić się ponad 34 tysiącami absolwentów. To miejsce dla osób, które chcą zdobywać wykształcenie w języku angielskim, rozwijać kompetencje i uczyć się w międzynarodowym środowisku.

Nowy Sącz położony jest w malowniczej Kotlinie Sądeckiej, u zbiegu dwóch rzek i w otoczeniu pięknego górskiego krajobrazu. Studenci mogą korzystać z okolicznych stoków narciarskich, odkrywać liczne trasy, ścieżki i szlaki rowerowe albo spróbować sportów wodnych nad pobliskim Jeziorem Rożnowskim.

Kierunki prowadzone w języku angielskim

W języku angielskim można studiować stacjonarnie na kierunkach:

Management – studia licencjackie,

– studia licencjackie, Management – studia uzupełniające magisterskie,

– studia uzupełniające magisterskie, Computer Science – studia inżynierskie.

Programy studiów zostały stworzone w oparciu o najlepsze polskie i amerykańskie wzorce nauczania oraz dopasowane do realiów szybko zmieniającego się świata. Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doświadczonych praktyków i pasjonatów w swoich dziedzinach.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Management – studia z międzynarodową akredytacją

Program studiów na kierunku Management jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. WSB-NLU uzyskała również prestiżową Akredytację CEEMAN IQA, która potwierdza wysoką jakość kształcenia oraz pozycję uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim.

Kandydaci wybierający ten kierunek mogą zdecydować się na jedną z sześciu specjalności, takich jak m.in. Global Business Management czy Digital Marketing Manager.

Computer Science - praktyczna wiedza i projekty komercyjne

Kierunek Computer Science daje możliwość zdobywania praktycznej wiedzy oraz hands-on experience. Już w trakcie studiów studenci realizują rzeczywiste projekty komercyjne i współpracują z branżą IT.

W trwającej rekrutacji przygotowano pięć specjalności, m.in. AI Engineer, Cybersecurity Analyst oraz Game Developer.

Kampus WSB-NLU – miejsce do nauki, życia i relaksu

Studia na WSB-NLU to nie tylko zajęcia. To również życie na kampusie, poznawanie nowych ludzi i budowanie relacji, które mogą mieć znaczenie w przyszłości.

Studenci mogą korzystać z Centrum Rekreacji OLIMP, zrelaksować się w saunie oraz zjeść w restauracji znajdującej się na terenie kampusu. Sercem kampusu jest nowoczesny Student’s House z komfortowymi pokojami, zielonym atrium i tarasem widokowym – przestrzeń do życia, nauki i odpoczynku.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Dlaczego warto wybrać studia stacjonarne?

Studia stacjonarne dają bezpośredni kontakt z wykładowcami, możliwość aktywnego udziału w życiu uczelni oraz uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez WSB-NLU. To także okazja do budowania relacji, które często przeradzają się w trwałe przyjaźnie i wartościowe kontakty zawodowe.

To przestrzeń, w której studenci rozwijają pasje i odkrywają nowe możliwości. Uczą się nie tylko z książek, ale także od ludzi, z doświadczeń i wyzwań.

MBA po angielsku w formule online

Osoby, które chcą szlifować język angielski i zdobywać wykształcenie, ale nie mogą studiować stacjonarnie, mogą zainteresować się kierunkiem podyplomowym Master of Business Administration.

Zajęcia MBA są w pełni interaktywne i prowadzone przez system Cloud Academy – platformę stworzoną przez zespół Centrum Badań i Programowania WSB-NLU. Studia podyplomowe pozwalają zdobywać wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania biznesem, a także dają możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Graduacja jest okazją, by odwiedzić Nowy Sącz i wziąć udział w fakultatywnym networkingu w tym regionie.

Rozpocznij studia w języku angielskim w WSB-NLU

Kariera nie musi mieć granic. WSB-NLU oferuje programy prowadzone w języku angielskim, międzynarodowe środowisko oraz możliwość studiowania w Nowym Sączu – mieście położonym w otoczeniu górskiego krajobrazu.

Poznaj programy prowadzone w języku angielskim i rozpocznij studia w WSB-NLU.