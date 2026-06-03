Szpital w Aleksandrowie Kujawskim bez taryfy ulgowej. NFZ żąda zapłaty pełnej kary

Jednocześnie chciałabym poinformować, że wniosek prezesa szpitala, czyli pana Mariusza Trojanowskiego, o rozłożenie kary umownej na raty, bo taki wniosek również został złożony, będzie rozpatrywany przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy zgodnie z właściwościami. A jaka będzie decyzja, to państwa oczywiście poinformuję natychmiast, jak tylko ona zapadnie – dodała przedstawicielka NFZ.