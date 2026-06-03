Szpital w Aleksandrowie Kujawskim bez taryfy ulgowej. NFZ żąda zapłaty pełnej kary

Gigantyczna kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim po zabiegu krewnego senatora Lenza
Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia podtrzymują bardzo twarde stanowisko po niedawnej weryfikacji procedur w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Całe postępowanie urzędników dotyczy budzącego potężne kontrowersje zabiegu, któremu rzekomo poddano krewnego senatora Tomasza Lenza.
Barbara Nawrocka reprezentująca kujawsko-pomorski oddział państwowego płatnika przekazała oficjalnie, że argumentacja przedstawiona przez szefostwo medycznej placówki została całkowicie odrzucona. Analizie poddana zostanie teraz wyłącznie pisemna prośba sugerująca dogodniejszą formę uregulowania wyznaczonego rachunku.
W związku z wniesionymi 20 maja bieżącego roku przez pana Mariusza Trojanowskiego, prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego Narodowego Funduszu Zdrowia, chciałabym państwa poinformować, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej – powiedziała Barbara Nawrocka.
Kujawsko-pomorski NFZ w Bydgoszczy oceni prośbę prezesa Trojanowskiego
Obecna sytuacja prawna bezwzględnie wyklucza szanse na anulowanie nałożonej sankcji finansowej czy nawet nieznaczne pomniejszenie jej pierwotnego wymiaru. Instytucja kontrolująca bierze pod uwagę tylko i wyłącznie podział narosłego długu na mniejsze raty. Kluczowe postanowienia w tej ważnej kwestii zatwierdzą ostatecznie najwyższe władze kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jednocześnie chciałabym poinformować, że wniosek prezesa szpitala, czyli pana Mariusza Trojanowskiego, o rozłożenie kary umownej na raty, bo taki wniosek również został złożony, będzie rozpatrywany przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy zgodnie z właściwościami. A jaka będzie decyzja, to państwa oczywiście poinformuję natychmiast, jak tylko ona zapadnie – dodała przedstawicielka NFZ.