Wielkie ćwiczenia wojskowe na poligonie w Toruniu. Polacy i Amerykanie nie kryją satysfakcji

Manewry wojskowe WOT w Toruniu. Amerykanie z Gwardii Narodowej w akcji

Przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu zaznaczył, że skala poniedziałkowych działań zbrojnych w terenie była wręcz historyczna. Jak relacjonował mediom kapitan Krzysztof Wójcik: - To dotychczas największe ćwiczenie z wykorzystaniem środków bojowych w CSWOT. W jego czasie zaprezentowane zostały bojowe umiejętności z zakresu użytkowania m.in. nowoczesnych granatników Carl Gustaf oraz M-72, systemu amunicji krążącej WARMATE, snajperów i pododdziałów lekkiej piechoty, systemów rozpoznania pola walki, uderzenia w wyznaczone cele z wykorzystaniem dronów, działań medyków w sytuacji udzielania pomocy pod ostrzałem, a także współpracy pododdziałów z elementami wojsk inżynieryjnych, lotniczych (śmigłowce) oraz artylerii. W działania w czasie realizowanego szkolenia zaangażowanych było ponad 100 żołnierzy - podkreślił Wójcik..

Te zjawiskowe pokazy wojskowych umiejętności bacznie obserwowała korespondentka Radia ESKA Toruń. Marta Łazarska z bliska śledziła szczegółowy przebieg zadań bojowych, a owocem jej pobytu na placu ćwiczeń jest bardzo obszerna galeria zdjęć dokumentująca całe wydarzenie.

Poranne zadania taktyczne zorganizowane na początku tygodnia ostatecznie zamknęły obszerny blok treningowy polskich jednostek terytorialnych współpracujących z mundurowymi ze Stanów Zjednoczonych. Warto przy okazji wspomnieć, że amerykańscy żołnierze regularnie ćwiczą na lokalnym obiekcie, więc ich aktywność na tym terenie nie stanowi zaskoczenia. W poniedziałek obie strony nie ukrywały zadowolenia.

- Przede wszystkim to działania zespołowe i dziś po raz pierwszy dowódca kompanii kierował ogniem całej kompanii. Miał do dyspozycji drony, śmigłowce, artylerię i całe spektrum uzbrojenia. Zauważyliśmy pewien przestój jeśli chodzi o system komunikacji. W mojej ocenie i przede wszystkim ćwiczących, wszystkie cele zostały osiągnięte - powiedział Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.

Żołnierze, z którymi rozmawiała dziennikarka Radia ESKA Toruń podkreślili, że połączyli taktykę z wiedzą i doświadczeniem wojsk USA i Wielkiej Brytanii. - Mimo bardzo trudnych 10 dni myślę, że wszyscy odczuwają satysfakcję. Wypracowaliśmy pewne procedury, które pozwolą nam realizować zadania na najwyższym poziomie - usłyszeliśmy na miejscu.

Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem. Być może jeszcze w tym roku.

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Przenosiny CSWOT z Torunia. Uroczyste święto wojska w Grudziądzu

Należy również przypomnieć, że 29 maja 2026 roku jednostka szkoleniowa terytorialsów po raz pierwszy w swojej historii celebrowała oficjalne święto w zupełnie nowej lokalizacji. Przenosiny tej kluczowej instytucji militarnej miały miejsce zaledwie kilka miesięcy przed wielkimi obchodami. O organizacyjnych szczegółach opowiedział kapitan Krzysztof Wójcik, precyzując: - Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ były pierwszymi zorganizowanymi po przeniesieniu jednostki z Torunia do Grudziądza, które nastąpiło w styczniu 2026 roku. Wydarzenie stało się nie tylko okazją do podsumowania działalności Centrum, ale również świętem mieszkańców miasta i regionu.

Wypowiadający się w imieniu wojska rzecznik prasowy CSWOT zwrócił także uwagę na ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności tym niecodziennym wydarzeniem plenerowym. Rozległe błonia nad rzeką zgromadziły mnóstwo widzów chętnych do podziwiania militarnego sprzętu z bliska. Oficer prasowy z dumą podsumował wspominane wydarzenie. - Co istotne na nadwiślańskie błonia, gdzie odbywało się święto przybyły tłumy mieszkańców, którzy nie tylko obserwowali przebieg oficjalnej uroczystości, ale brali także aktywny udział w przygotowanych koncertach oraz wystawach sprzętu wojskowego i zaprzyjaźnionych służb mundurowych - przekazał kapitan Wójcik.