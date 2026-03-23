Zabójstwo 13-letniej Nadii z Inowrocławia. Szokujący motyw i wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy: 25 lat więzienia za morderstwo 13-letniej Nadii

Bydgoski sąd wydał nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie zabójstwa trzynastolatki z Inowrocławia, skazując Mikołaja J. na 25 lat za kratami. W momencie popełnienia zbrodni chłopak miał zaledwie 18 lat. Dodatkowo wymiar sprawiedliwości orzekł wobec niego obowiązek zapłaty 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz dwojga pokrzywdzonych, a po opuszczeniu zakładu karnego mężczyzna będzie musiał nosić dozór elektroniczny. Dramat rozegrał się w październiku 2022 roku. 16 października ojciec zgłosił zaginięcie Nadii, a po trzech dniach jej zwłoki odkryto przy ulicy Długiej w Inowrocławiu. Śledczy ustalili, że Mikołaj J. podstępem zwabił 13-latkę w ustronne miejsce, gdzie zadał jej kilkanaście ciosów przyniesionym ze sobą nożem. Biegli patolodzy orzekli, że to właśnie wykrwawienie z ran kłutych i ciętych było bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczynki.

Motyw zbrodni Mikołaja J. z Inowrocławia mrozi krew w żyłach. Poszło o rysunek

Kryminalni wpadli na trop podejrzanego dzięki nagraniom z kamer monitoringu, śladom biologicznym oraz wynikom sekcji zwłok. Choć na początku Mikołaj J. przyznał się do zarzucanych mu czynów, w trakcie śledztwa modyfikował swoje zeznania. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ustalając przy tym, że tuż po brutalnym ataku zostawił ciało ofiary, poszedł do sklepu, a następnie spotkał się ze znajomymi, zachowując całkowity chłód i brak emocji. Jak wcześniej informowaliśmy, tło tej zbrodni okazało się niezwykle porażające. Nastolatkowie poznali się na tle wspólnych zainteresowań ruchami lewicowymi. Kiedy jednak Nadia dla żartu nakreśliła nazistowski symbol, Mikołaj J. uznał, że musi ponieść za to najwyższą karę – śmierć. Sprawa była rozpatrywana przez sąd w Bydgoszczy, a wydany wyrok podlega jeszcze możliwości zaskarżenia.