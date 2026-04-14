Spadł z wysokości podczas budowy gigantycznego pomnika Matki Boskiej

Śledztwo po wypadku przy budowie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu

W niewielkim Konotopiu powstaje obecnie największy pomnik przedstawiający Maryję - Matkę Boską. Inwestycja, w całości finansowana przez Grażynę i Romana Karkosików, ma wyrazić wdzięczność tej pary, choć dokładne powody ich wdzięczności pozostają ścisłą tajemnicą. Gigantyczna konstrukcja ma ostatecznie mierzyć blisko 60 metrów, a oficjalna uroczystość jej uroczystego odsłonięcia została zaplanowana na 15 sierpnia bieżącego roku. Niestety, w trakcie zaawansowanych prac montażowych doszło tam do bardzo niebezpiecznego incydentu.

W miniony poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, jeden z zatrudnionych na placu robotników nagle runął w dół z ustawionego rusztowania. 36-letni mężczyzna uderzył o ziemię z wysokości pięciu metrów. Obrażenia budowlańca okazały się na tyle poważne, że interweniujący medycy zdecydowali o konieczności natychmiastowego wezwania załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by przetransportować poszkodowanego na oddział Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Okoliczności tego groźnego zdarzenia od razu wzięli pod lupę śledczy.

- W sprawie tego wypadku wszczęliśmy postępowanie pod kątem artykułu 220 kodeksu karnego - mówi "Super Expressowi" młodsza aspirant Agnieszka Romańska, rzecznik prasowy lipnowskiej policji.

9

Artykuł 220 Kodeksu karnego po wypadku na budowie

Wspomniany przepis dotyczy bezpośrednio kwestii narażenia zdrowia lub życia osób zatrudnionych. Zgodnie z ustępem 1, każdy, kto będąc osobą odpowiedzialną za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zaniedbuje swoje obowiązki i tym samym naraża podwładnego na ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, musi liczyć się z karą więzienia sięgającą nawet trzech lat.

Drugi ustęp precyzuje, że w przypadku nieumyślnego działania sprawcy, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do maksymalnie jednego roku.

Trzeci ustęp stanowi z kolei, iż uniknie kary taki sprawca, który z własnej woli i całkowicie dobrowolnie zdołał skutecznie zażegnać grożące niebezpieczeństwo.

Redakcja apeluje do wszystkich świadków niepokojących sytuacji w naszym regionie. Jeśli widzieliście groźny wypadek, niebezpieczny pożar czy kolizję drogową, koniecznie skontaktujcie się z nami w celu ostrzeżenia innych. Wasze zgłoszenia pomagają nam błyskawicznie informować społeczność i usprawniają przepływ wiadomości. Czekamy na wszelkie sygnały za pośrednictwem redakcyjnego profilu na Facebooku oraz pod adresem e-mail. Jesteśmy również do dyspozycji we wszelkich innych nurtujących Was sprawach i problemach.