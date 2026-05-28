Kolejny pożar na poligonie w Toruniu. Służby ruszyły do walki z żywiołem

Kolejny pożar na poligonie, w akcji toruńscy strażacy

Jak potwierdzili w rozmowie z Radiem ESKA przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, do pożaru doszło ok. godz. 12:00. Na miejsce przybyło 13 strażackich jednostek z Torunia, Inowrocławia oraz Aleksandrowa Kujawskiego.

Chwilę przed godz. 16:00 strażakom udało się zakończyć akcję. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, obecnie trwa szacowanie strat.

Reporterka ESKI Maria Nowak przekazała, że na poligonie trwały dziś ćwiczenia wojsk polskich, brytyjskich i amerykańskich. Nie ma potwierdzenia, iż to te działania doprowadziły do pożaru.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to kolejny w ostatnich dniach pożar na poligonie. Strażacy walczyli tam z żywiołem również w piątek, 22 maja. Wówczas spaleniu uległo około 35-40 ha traw. Na miejscu pracowało ok. 20 zastępów straży.

Współpraca: Maria Nowak / Radio ESKA

