Ukryła płód w zamrażarce! Ważą się losy dzieci 33-letniej Pauliny

Życie matki dwójki dzieci w centrum śledztwa

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy, 33-letnia Paulina F. zajmowała skromne mieszkanie wspólnie z dwojgiem małych dzieci. Oprócz tego spodziewała się kolejnego potomka. Po makabrycznym znalezisku policjanci natychmiast zatrzymali kobietę w celu złożenia wyjaśnień, jednak wkrótce po przesłuchaniu pozwolono jej wrócić do domu.

Odpowiedzialność karna w świetle prawa

Polskie przepisy stanowią, że karze za przerwanie ciąży podlega ten, kto takiego zabiegu dokonuje, w nim pomaga lub do niego namawia. Jeśli natomiast prowadzący śledztwo dowiodą, że płód wykazywał oznaki życia po zastosowaniu farmakoterapii, oskarżenie może przybrać zupełnie inny wymiar. Ostateczna decyzja w kwestii zarzutów spoczywa w rękach prokuratury oraz wymiaru sprawiedliwości.

Sąd zajmie się sprawą małoletnich

Dziennikarze usiłowali nawiązać kontakt z Pauliną F., by poznać jej stanowisko, jednak kobieta stanowczo odmówiła komentarza. Wiadomo również, że partner 33-latki przebywa aktualnie za kratkami. Do czasu ujawnienia szokującej sprawy Paulina F. dysponowała pełnią praw rodzicielskich i nie podlegała nadzorowi kuratorskiemu, co w obliczu nowych doniesień ulegnie zmianie.

Postępowanie dotyczące dzieci Pauliny F.

Sędzia Natalia Dąbrowska, pełniąca funkcję prezesa Sądu Rejonowego, potwierdziła uruchomienie procedur mających na celu ochronę dobra małoletnich dzieci Pauliny F., wobec których podjęto odpowiednie kroki prawne.

Oświadczenie Rzecznika Praw Dziecka

Warto przywołać w tym miejscu oficjalny komunikat wydany przez biuro Rzecznika Praw Dziecka: