17-latek porażony prądem. Tragiczny finał akcji ratunkowej

Około godziny 14 w sobotę, na włocławskiej posesji przy ulicy Modzerowskiej, nastolatek uległ śmiertelnemu porażeniu prądem.

Pomimo szybkiej interwencji medyków oraz straży pożarnej, poszkodowany 17-latek stracił życie.

Dokładne przyczyny tej wielkiej tragedii bada teraz prokurator, wspierany przez zespół ekspertów.

Śmierć 17-latka we Włocławku po porażeniu prądem

Wypadek miał miejsce w sobotę (23 maja) około godziny 14:00, na działce zlokalizowanej przy ulicy Modzerowskiej we Włocławku. Zgłoszenie, które odebrał dyspozytor służb ratunkowych, brzmiało wyjątkowo poważnie – wynikało z niego, że młody chłopak doznał porażenia prądem elektrycznym. Niemal natychmiast we wskazanym rejonie pojawiły się załogi strażackie, policyjne radiowozy i karetka pogotowia. Ze względu na krytyczny stan poszkodowanego zadysponowano również na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który usiadł nieopodal terenu działań. Finał tej interwencji okazał się tragiczny, ponieważ pomimo zaangażowania wielu ratowników, nie udało się przywrócić funkcji życiowych 17-latka.

Przedstawiciel włocławskiej straży pożarnej zrelacjonował portalowi tvn24.pl przebieg akcji ratunkowej. Jak zaznaczył w rozmowie z serwisem bryg. Mariusz Bladoszewski ze straży pożarnej we Włocławku: „po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili brak funkcji życiowych u 17-latka i natychmiast podjęli resuscytację. Niestety, mimo prowadzonych działań ratunkowych, życia nastolatka nie udało się uratować”.

Prokuratura bada okoliczności porażenia prądem 17-latka

Oprócz ekip medycznych, teren zdarzenia niemal natychmiast otoczyli policjanci, których zadaniem było wstępne zbadanie sytuacji i zgromadzenie kluczowych dowodów. Informacje o tragedii przekazała mediom podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka, reprezentująca Komendę Miejską Policji we Włocławku. Oficer potwierdziła, że „ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie jednej z posesji doszło do porażenia prądem 17-latka”. Z relacji policjantki wynika, że „na miejscu pracował prokurator z biegłymi do spraw patomorfologii, do spraw BHP i energetyki. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok”.

5

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie