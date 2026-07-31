Pilot i dwie pasażerki wypadli z kosza. Balon odleciał w nieznanym kierunku

Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o gałęzie drzewa i przechylił się.

Z kosza wypadł pilot oraz dwie pasażerki. Wszyscy trafili do szpitala z obrażeniami.

Balon bez załogi odleciał i zniknął z pola widzenia. Okoliczności wypadku zbada komisja.

Wypadek balonu widokowego

Jak informuje RMF FM, do wypadku doszło w trakcie podchodzenia do lądowania. Balon zahaczył o gałęzie drzewa, przez co kosz gwałtownie się przechylił. Jako pierwszy z kosza wypadł pilot. Po chwili, gdy balon uderzył o ziemię, z kosza wypadły również dwie kobiety lecące jako pasażerki.

Trzy osoby w szpitalu

Na tym dramat się nie skończył. Pozbawiony załogi balon nie zatrzymał się na miejscu. Odleciał w kierunku północno-wschodnim i zniknął z pola widzenia. Na razie nie wiadomo, gdzie ostatecznie zakończył lot. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby. Pilot doznał złamania nogi. Jedna z pasażerek złamała rękę, druga odniosła obrażenia ręki. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.

Sprawę zbada komisja

Przyczyny i przebieg wypadku będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śledczy sprawdzą m.in., dlaczego podczas lądowania balon zahaczył o drzewo i co doprowadziło do utraty kontroli nad lotem.

Źródło: RMF FM.