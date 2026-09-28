6-letni Kuba utonął podczas rodzinnej uroczystości. Ojciec do końca walczył o jego życie

6-letni Kuba zmarł podczas imprezy rodzinnej. Tragedia pod Włocławkiem

Prokuratura Okręgowa we Włocławku oficjalnie zajęła się sprawą tragicznej śmierci dziecka. Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Małgorzata Kręcicka, śledztwo ruszyło i dotyczy narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby odpowiedzialne za jego opiekę, co w konsekwencji doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci.

Tragedia rozegrała się w Dąbiu Kujawskim, małej miejscowości w pobliżu Włocławka. Na obrzeżach wsi znajduje się znany lokal, przy którym usytuowany jest staw z pomostem. W ubiegłą sobotę Kinga i Mariusz wraz z synem Jakubem uczestniczyli tam w rodzinnym spotkaniu. Sześciolatek z autyzmem wymagał szczególnej uwagi, a rodzice na co dzień dbali o jego bezpieczeństwo, nie spuszczając go z oczu.

Teren zajazdu objęty jest systemem monitoringu, co ułatwi śledczym odtworzenie przebiegu wydarzeń. Według ustaleń, kamery zarejestrowały bawiące się dzieci oraz moment zniknięcia Kuby. Osoba znająca szczegóły sprawy potwierdziła, że na nagraniach widać, jak na pomoście pozostaje jedynie telefon należący do chłopca.

Dramat rozegrał się wczesnym wieczorem, około godziny 18:00, kiedy zauważono nieobecność sześciolatka. Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania, w które natychmiast włączyli się wszyscy obecni, a w szczególności przerażeni rodzice. To ojciec wskoczył do stawu i wyciągnął nieprzytomnego syna z wody. Zgodnie z pierwszymi szacunkami, dziecko przebywało pod powierzchnią przez niespełna sześć minut. Zabezpieczony monitoring pozwoli prokuraturze precyzyjnie zrekonstruować przebieg tej tragicznej w skutkach imprezy.

Wiadomo już, że w chwili zdarzenia matka Kuby była całkowicie trzeźwa. W naszym serwisie będziemy monitorować postępy w śledztwie, a całej rodzinie zmarłego chłopca składamy najszczersze kondolencje w obliczu tej niewyobrażalnej straty.

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