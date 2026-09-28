Prace od Dworca Miasto po Dworzec Wschodni. Na tę inwestycję czekają nie tylko mieszkańcy Torunia

Modernizacja toruńskiego fragmentu linii 353. Prezydent mówi o strategicznej inwestycji

- To że ogłaszamy ten bardzo ważny etap projektu modernizacji linii 353 i gościmy dwóch ministrów oraz doposażony skład partnerów z PKP PLK oznacza jedno - to inwestycja strategiczna, która oddziałuje nie tylko na Gminę Miasta Toruń, ale ma znaczenie krajowe. Likwidacja wąskiego gardła pod placem Pokoju Toruńskiego oraz modernizacja stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni oznaczają sprawniejsze podróże, większy komfort i pełniejszą dostępność kolei. Z perspektywy miasta równie ważne jest to, co wydarzy się wokół infrastruktury kolejowej - podkreślił w miniony weekend prezydent Paweł Gulewski.

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego mówił w Toruniu o "dobrej współpracy rządu, PLK i samorządu, co podchwycił również gospodarz grodu Kopernika. Gulewski dodał, że PKP PLK wzięło na siebie ciężar finansowy budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle, a miasto realizuje zadania towarzyszące - nowy Garbaty Mostek i remont ul. Sowińskiego. - Mamy przykład inwestycji, w której duży projekt kolejowy odpowiada jednocześnie na bardzo konkretne, codzienne potrzeby Torunia i jego mieszkańców - zaznaczył.

Minister Myrcha mówi o spełnieniu marzeń

To inwestycja, o której władze Torunia myślały od wielu lat - przyznał Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Znany polityk Koalicji Obywatelskiej wspominał, jak przechodził przez Garbaty Mostek w czasach szkolnych. - Pamiętam jeszcze gdy zasiadałem w Radzie Miasta, to wówczas były podnoszone te pomysły na remont dworca, mostu kolejowego, na robienie tej drogi rowerowej, tak żeby ułatwiać i uatrakcyjniać życie mieszkańców po lewej i po prawej stronie Wisły. Tak więc wielka duma, że dzisiaj ta największa inwestycja od czasów nowego mostu tak naprawdę się materializuje - wskazał minister Myrcha.

Polityk wspominał, że Garbaty Mostek jest dla mieszkańców symbolem, ale również sygnałem, że połączenie przebiegające pod spodem musi być szersze, sprawniejsze.

Marika Zieleń, zastępca dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji, Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazała, że do 6 listopada wykonawca będzie miał czas na złożenie ofert. - Planujemy podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą na sierpień przyszłego roku, a inwestycję zakończyć na koniec 2029 roku - wskazała.

Szacowana wartość robót to ponad 690 mln zł brutto (563 mln zł netto), w tym dofinansowanie z programu FEnIKS w wysokości ponad 550 mln zł brutto. Wkład Miasta Toruń wynosi 13 mln zł brutto.

Szczegóły inwestycji dostępne są na głównej stronie Urzędu Miasta Torunia - torun.pl.

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