Pijany ojciec chciał zerwać orzechy. Ogrodzenie przygniotło 5-latkę. Dziewczynka nie żyje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-09-28 14:53

Niewyobrażalna tragedia w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, którą przygniotło betonowe ogrodzenie. Jej ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru przy ulicy Wspólnej. 44-latek był pijany, miał 3 promile alkoholu w organizmie.

Biało-czerwona taśma z napisem Policja odgradza teren tragedii w Lipnie. O szczegółach przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: materiały policji / zdjęcie poglądowe/ Materiały prasowe Taśma policyjna na miejscu tragicznego w skutkach zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w Lipnie. Nie żyje 5-letnia dziewczynka

Do koszmarnego w skutkach w zdarzenia doszło w minioną niedzielę (27 września 2026) na ulicy Wspólnej w Lipnie. - Konstrukcja ogrodzenia nie wytrzymała i jeden z elementów przewróciło się na dziewczynkę. Ciało zostało zabezpieczone. Sekcja zwłok odpowie na pytania o okoliczności śmierci dziewczynki. Wiemy, że świadek zdarzenia zabrał dziewczynkę do szpitala w Lipnie. Tam lekarz stwierdził zgon - wyjaśniła dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. asp. Agnieszka Romańska, oficer prasowa KPP w Lipnie.

Śledztwo toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. 44-latek został zatrzymany. Lokalna społeczność jest w szoku po tym zdarzeniu. Wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego ofiara była pod opieką kompletnie pijanego mężczyzny.

Rodzinie dziewczynki składamy wyrazy współczucia. Do sprawy i ustaleń służb będziemy wracać w naszym serwisie.

Kolejna tragedia z udziałem nieletniego w Kujawsko-Pomorskiem

To był czarny weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Do tragedii doszło również w Dąbiu Kujawskim w powiecie włocławskim. Podczas sobotniej imprezy okolicznościowej 6-letni chłopiec miał oddalić się od rodziców. Niedługo później został znaleziony w stawie. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. W tej sprawie również prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów.

Przeczytaj więcej w tym artykule: Tragedia podczas imprezy. 6-letni chłopiec utonął w stawie. Prokuratura bada, co się wydarzyło

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