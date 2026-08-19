Akt oskarżenia po pobiciu w Lubieniu Kujawskim trafił do sądu

23 lipca 2026 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Bartłomiejowi R., mieszkańcowi powiatu gdańskiego, oraz Pawłowi R. Obaj mają odpowiadać za pobicie Konrada S. Do zdarzenia miało dojść 26 września 2025 roku w Lubieniu Kujawskim. Śledczy twierdzą, że mężczyźni działali wspólnie.

Śledczy opisują, jak miał zostać pobity Konrad S.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Bartłomiej R. miał bić Konrada S. drążkiem rozporowym do podciągania po głowie i plecach, a także kopać go po całym ciele. Pawłowi R. zarzucono kopanie pokrzywdzonego. Konrad S. doznał rany tłuczonej okolicy potylicznej głowy, złamania wyrostka poprzecznego prawego L4 oraz stłuczenia prawego uda i ramienia. Według śledczych obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na dłużej niż siedem dni.

Prokuratura podała również, że w trakcie zdarzenia pokrzywdzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo skutku opisanego w art. 157 § 1 kodeksu karnego. Mężczyźni zostali oskarżeni o czyn z art. 158 § 1 kodeksu karnego. Teraz sprawą zajmie się sąd.

Obaj nie przyznają się do winy. Jeden był wcześniej karany

Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Bartłomiej R. był wcześniej wielokrotnie karany sądownie, a Paweł R. nie był wcześniej karany.

Za zarzucane pobicie grozi do 5 lat więzienia

Za zarzucane pobicie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O skierowaniu aktu oskarżenia poinformowała prokurator Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej.

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