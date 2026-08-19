Akt oskarżenia po pobiciu drążkiem w Lubieniu Kujawskim. Obaj nie przyznają się do winy

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-19 10:13

Lubień Kujawski. Do Sądu Rejonowego we Włocławku trafił akt oskarżenia w sprawie pobicia z 26 września 2025 roku. Prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn: 29-letniego Bartłomieja R. i Pawła R. Śledczy twierdzą, że Konrad S. odniósł obrażenia, które naruszyły czynności narządów ciała na dłużej niż siedem dni. Obaj nie przyznają się do winy.

Drewniany młotek sędziowski leżący obok dwóch grubych ksiąg. O akcie oskarżenia za pobicie przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com

Akt oskarżenia po pobiciu w Lubieniu Kujawskim trafił do sądu

23 lipca 2026 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Bartłomiejowi R., mieszkańcowi powiatu gdańskiego, oraz Pawłowi R. Obaj mają odpowiadać za pobicie Konrada S. Do zdarzenia miało dojść 26 września 2025 roku w Lubieniu Kujawskim. Śledczy twierdzą, że mężczyźni działali wspólnie.

Śledczy opisują, jak miał zostać pobity Konrad S.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Bartłomiej R. miał bić Konrada S. drążkiem rozporowym do podciągania po głowie i plecach, a także kopać go po całym ciele. Pawłowi R. zarzucono kopanie pokrzywdzonego. Konrad S. doznał rany tłuczonej okolicy potylicznej głowy, złamania wyrostka poprzecznego prawego L4 oraz stłuczenia prawego uda i ramienia. Według śledczych obrażenia naruszyły czynności narządów ciała na dłużej niż siedem dni.

Prokuratura podała również, że w trakcie zdarzenia pokrzywdzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo skutku opisanego w art. 157 § 1 kodeksu karnego. Mężczyźni zostali oskarżeni o czyn z art. 158 § 1 kodeksu karnego. Teraz sprawą zajmie się sąd.

Polecany artykuł:

Kamil skopał znajomego na śmierć i poszedł na imprezę. Zapadł wyrok

Obaj nie przyznają się do winy. Jeden był wcześniej karany

Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Bartłomiej R. był wcześniej wielokrotnie karany sądownie, a Paweł R. nie był wcześniej karany.

Polecany artykuł:

Bohaterka Torunia zaskoczyła po HMŚ. Szczere słowa, nie owijała w bawełnę

Za zarzucane pobicie grozi do 5 lat więzienia

Za zarzucane pobicie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O skierowaniu aktu oskarżenia poinformowała prokurator Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

brutalne pobicie w galerii handlowej w jaworznie. skatowali ich na oczach klientów