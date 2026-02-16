Brutalna bójka 14-latek przed galerią handlową. Reakcja świadków budzi oburzenie

Inowrocławscy funkcjonariusze zakończyli wstępne czynności w sprawie gorszących scen, do jakich doszło w miniony weekend. Do internetu trafiło nagranie, na którym uwieczniono agresywne zachowanie dwóch uczennic. Dziewczyny w wieku 14 lat okładały się pięściami i kopały bezpośrednio przed wejściem do galerii handlowej. Zamiast zdecydowanej reakcji otoczenia i próby przerwania przemocy, w ruch poszły smartfony gapiów.

Do inowrocławskiej komendy zgłosiła matka wraz z jedną z nastolatek, która bezpośrednio uczestniczyła w szarpaninie. Agresorkami miały być dwie 14-latki - mówi w rozmowie z dziennikarzem Radia Eska w Bydgoszczy Izabela Drobniecka z policji w Inowrocławiu.

Mundurowi szybko ustalili tożsamość wszystkich osób widocznych na nagraniu. Dotyczy to zarówno nastolatek biorących czynny udział w szarpaninie, jak i pozostałych uczestników zbiegowiska. Zidentyfikowano świadków, którzy jedynie przyglądali się bójce, traktując całe zajście jako widowisko, które należy uwiecznić.

Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do wymiaru sprawiedliwości. To sąd rodzinny podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania i dalszych konsekwencjach dla uczestniczek zdarzenia. W ramach dochodzenia zabezpieczono rozpowszechniany w sieci film, a także nagrania z kamer monitoringu należącego do centrum handlowego, co pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu incydentu.