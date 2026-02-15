Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę w okolicach Chocenia. Życie w wypadku straciła ciężarna 26-latka. Zrozpaczony mąż kobiety dzień po tragedii zamieścił w sieci poruszający wpis. Mężczyzna próbuje dotrzeć do naocznych świadków zdarzenia, a w szczególności zależy mu na kontakcie z motocyklistą, który jako pierwszy zareagował i wezwał służby ratunkowe.

- Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicach Chocenia w którym zginęła moja ciężarna żona, bardzo proszę o kontakt motocyklistę, który był pierwszy na miejscu wypadku i wzywał pomoc...

Taką wiadomość opublikował pan Miłosz. Mężczyzna zaznacza, że jego głównym celem jest pełne wyjaśnienie przyczyn, które doprowadziły do tragedii.

- Chcę dotrzeć do osób, które widziały ten wypadek, chcemy wyjaśnić, co tak naprawdę się stało

- mówił pan Miłosz w rozmowie z redakcją TVP3 Bydgoszcz.

Śmiertelne zderzenie aut osobowych

Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w sobotę, krótko przed godziną 13:00. Na trasie wojewódzkiej nr 269 zderzyły się dwa pojazdy osobowe: BMW oraz Audi. Niestety, obrażenia odniesione przez kierującą pierwszym autem okazały się krytyczne. 26-latka zginęła na miejscu. Drugi uczestnik zdarzenia, 22-letni kierowca Audi, trafił do szpitala.

- Wstępnie wiemy, że doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki bmw i audi. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas wymijania się tych pojazdów, W wyniku tego zdarzenia kierująca bmw 26-latka pomimo udzielenia pomocy poniosła śmierć, natomiast 22-latek z audi został zabrany do szpitala. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku

- poinformował mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Służby apelują do świadków

Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne siły ratunkowe, w tym strażaków, ratowników medycznych oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo heroicznej walki o życie poszkodowanej, nie udało się jej uratować. Obecnie kluczowe mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów, które zarejestrowały manewry kierowców tuż przed tragedią. Wszelkie informacje przekazane włocławskiej policji pomogą w precyzyjnym ustaleniu przebiegu wypadku.