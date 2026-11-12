Brutalny atak nożem. Prokuratura: „Mierzył na oślep, w brzuch i klatkę piersiową”

Dobiegło końca postępowanie prokuratorskie dotyczące bestialskiej napaści na kobietę w zakładzie krawieckim na toruńskim Rubinkowie. Przed sądem stanie Sławomir P. oskarżony o wielokrotne ranienie nożem swojej małżonki. Prowadzący sprawę śledczy przedstawili dokładny przebieg tego zdarzenia oraz listę obrażeń poszkodowanej. Za ten czyn napastnik może spędzić w więzieniu resztę życia.

Atak nożownika w Toruniu. Śledczy skierowali akt oskarżenia

Wstrząsające sceny rozegrały się 15 kwietnia 2026 roku na terenie jednej z pracowni krawieckich na osiedlu Rubinkowo w Toruniu. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód zakończyli już czynności w sprawie napaści na kobietę, a 5 listopada przesłali do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P.

Informację o zamknięciu postępowania przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prokurator Izabela Oliver.

„W dniu 5 listopada 2026 r. Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej” - przekazała prokurator Izabela Oliver.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że w momencie przed napaścią poszkodowana znajdowała się w zakładzie z jeszcze jedną osobą. Po przyjściu małżonka kobieta została z nim w pomieszczeniu sam na sam. Wówczas napastnik przekręcił zamek w drzwiach wejściowych, wyciągnął z plecaka nóż i rzucił się na swoją żonę.

Brutalna napaść w zakładzie krawieckim na Rubinkowie. Interwencja świadka

Zaatakowana żona podjęła próbę obrony i zaczęła głośno krzyczeć, wzywając ratunku. Wołanie o pomoc dotarło do mężczyzny przebywającego w lokalu obok. Świadek zareagował błyskawicznie, wszedł do zamkniętej pracowni przez okno i umożliwił rannej kobiecie ucieczkę na zewnątrz budynku.

Z oficjalnych informacji przekazanych przez śledczych wynika, że agresor raz za razem uderzał żonę nożem w różne okolice ciała.

„Oskarżony, jak ustalono ugodził pokrzywdzoną nożem wielokrotnie. Mierzył na oślep, w brzuch, klatkę piersiową oraz plecy. Mówił, że zabije pokrzywdzoną” - poinformowała prokurator Izabela Oliver.

Kiedy ranna wydostała się z pracowni krawieckiej, pierwszego wsparcia udzielono jej w sąsiednim zakładzie fryzjerskim. Wezwano tam również funkcjonariuszy policji oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ofiara nożownika z Torunia walczyła o życie. Prokuratura ujawnia obrażenia

Rany zadane kobiecie okazały się niezwykle poważne. Sporządzona ekspertyza medyczno-sądowa wykazała, że w wyniku ciosów doszło między innymi do uszkodzenia obu płuc, jelita cienkiego oraz lewej nerki. U ofiary stwierdzono także krwotok do jam opłucnowych, obustronną odmę opłucnową oraz wiele ran kłutych i ciętych.

Poszkodowana znajdowała się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Lekarze musieli przeprowadzić operację wycięcia uszkodzonej lewej nerki.

„Zdaniem biegłego charakter powstałych obrażeń ciała i ich następstw, a mianowicie uraz wielonarządowy z ostrą niewydolnością oddechową, utratą krwi do jamy brzusznej i klatki piersiowej, uszkodzeniem jelita i wydostaniem się treści jelitowej do jamy brzusznej należy zakwalifikować jako chorobę realnie zagrażającą życiu (stan bezpośredniego zagrożenia życia), wyczerpujące znamiona artykułu 156 § 1 kk” - przekazała Izabela Oliver.

Sławomir P. oskarżony o usiłowanie zabójstwa żony. Grozi mu dożywocie

Śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzuty spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu ofiary oraz usiłowania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. W trakcie czynności procesowych podejrzany Sławomir P. przyznał się do winy i złożył stosowne wyjaśnienia.

„Oskarżony jest poczytalny” - zaznaczyła prokurator Izabela Oliver.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec napastnika środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Mężczyzna nadal przebywa w izolacji, czekając na rozpoczęcie procesu sądowego.

Przepisy przewidują za tego typu przestępstwo niezwykle surowy wymiar kary.

„Za zarzucany ww. czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności” - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Policja w Toruniu nagrodziła bohatera, który uratował ranioną nożem kobietę

Sprawę dramatycznych wydarzeń z osiedla Rubinkowo opisywaliśmy już we wcześniejszych materiałach. Kluczową rolę odegrał wtedy pan Dariusz, który po usłyszeniu krzyków natychmiast ruszył z odsieczą. Świadek wskoczył do wnętrza pracowni przez okno i wydostał krwawiącą kobietę na zewnątrz.

Bohaterski czyn mężczyzny spotkał się z uznaniem ze strony funkcjonariuszy z Torunia. Komendant Miejski Policji insp. Witold Markiewicz zaprosił świadka na spotkanie w jednostce i osobiście wyraził wdzięczność za jego postawę. Pan Dariusz odebrał również z rąk szefa toruńskich mundurowych specjalny list gratulacyjny.

„Narażając własne życie i zdrowie, jeszcze przed przyjazdem służb skutecznie wsparł zagrożoną kobietę, przyczyniając się do ograniczenia skutków zdarzenia” - informowała wcześniej podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Rzeczniczka toruńskiej komendy zwracała także uwagę na ogromną wartość takiej postawy obywatelskiej w obliczu niebezpieczeństwa.

„W trakcie spotkania komendant wręczył Panu Dariuszowi list gratulacyjny, podkreślając, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności społecznej i gotowości do niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia”.

Dalsze losy oskarżonego rozstrzygną się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.