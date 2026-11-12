Śmiertelny wypadek niedaleko Torunia. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, trasa jest zablokowana

Informacje o tym zdarzeniu przekazał w oficjalnym komunikacie dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. „Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Jest 1 ofiara śmiertelna. Droga została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 10:27, a przewidywany czas trwania utrudnienia to 3 godziny”.

Doniesienia o wypadku potwierdziła w rozmowie z ESKA Toruń News podkomisarz Dominika Bocian, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Obecnie trwa oczekiwanie na dalsze ustalenia funkcjonariuszy policji pracujących nad tą sprawą, a tekst będzie na bieżąco aktualizowany.

Funkcjonariusze zwracają się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno do zmotoryzowanych, jak i do pieszych. Ze względu na to, że warunki panujące obecnie na trasach są trudne, kierujący powinni bezwzględnie zwolnić i z ogromną uwagą obserwować swoje otoczenie. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię z wypadku, który miał miejsce w Kujawsko-Pomorskiem.

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