Prezydent Torunia reaguje po tragedii w Krakowie. Paweł Gulewski wskazał, co się zmieni

Weekendowy atak na krakowskim Rynku Głównym, gdzie uzbrojony szaleniec otworzył ogień do przechodniów, wywołał ogromny szok w całej Polsce. W wyniku tego dramatu w stolicy Małopolski śmierć poniosło sześć niewinnych osób. W poniedziałek pojawiły się doniesienia potwierdzające zgon samego napastnika. To nadal nie koniec. W weekend śledczy dokonali makabrycznego odkrycia w rodzinnym domu 24-letniego sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie znaleziono zwłoki jego siostry oraz rodziców.

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Paweł Gulewski reaguje na zamach w Krakowie. Sztab kryzysowy w Toruniu

„Dziś wieczorem Toruń rozświetlił się na biało i niebiesko. W barwach Krakowa, ale przede wszystkim w geście solidarności z jego mieszkańcami, których dotknęła wczorajsza tragedia” - przekazał w mediach społecznościowych 8 listopada prezydent miasta Paweł Gulewski.

Jeszcze przed publikacją tego wpisu włodarz miasta zapowiedział istotne zmiany organizacyjne, które odczują zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Reagując na krwawe wydarzenia z 7 listopada w Krakowie, toruński samorządowiec jeszcze w miniony weekend zarządził spotkanie sztabu kryzysowego. Kluczowym punktem obrad było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Zespołu Staromiejskiego, a także lepsza ochrona przestrzeni, w których odbywają się imprezy sportowe, kulturalne oraz uroczystości patriotyczne.

„Podczas spotkania omówiliśmy dotychczasowe działania prewencyjne, ustaliliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniami, które w dłuższej perspektywie mają zwiększyć poziom ochrony przestrzeni publicznej” - poinformował Paweł Gulewski w oświadczeniu opublikowanym na swoim profilu na Facebooku.

„Jedną z najważniejszych decyzji podjętych podczas posiedzenia było wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń ograniczających możliwość nieuprawnionego wjazdu pojazdów do najbardziej uczęszczanych części Zespołu Staromiejskiego. 8 listopada zaplanowaliśmy rozmieszczenie mobilnych barier technicznych, w tym pojazdów miejskich spółek, które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów na Starówkę. Rozwiązania te mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dostępu dla służb ratunkowych” - wyjaśnił w komunikacie prezydent Torunia.

„Równocześnie zwiększyliśmy liczbę patroli Policji i Straży Miejskiej na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz w innych miejscach o dużym natężeniu ruchu mieszkańców i turystów. Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony organizacji wydarzeń publicznych, obiekty handlowe oraz najważniejsze przestrzenie miejskie” - uzupełnił swoją wypowiedź samorządowiec.

Nowe zabezpieczenia w Toruniu. Zespół roboczy oceni kluczowe obiekty

Włodarz miasta utworzył specjalną grupę roboczą, której głównym celem jest opracowanie planu stałego wzmocnienia ochrony Zespołu Staromiejskiego. Eksperci wzięli pod lupę między innymi opcję instalacji kolejnych automatycznych słupków, ustawienia fizycznych barier technicznych oraz wdrożenia nowych reguł ruchu, co ma skutecznie zablokować nieuprawnionym samochodom wjazd do stref przeznaczonych głównie dla pieszych.

Zgodnie z poleceniem władz miasta, powołani specjaliści mają czas do wtorku, 10 listopada, aby przygotować wstępny kosztorys oraz plan prac dla kolejnej fazy instalacji słupków blokujących w okolicach Rynku Nowomiejskiego i sąsiadujących z nim traktów.

Analogiczne audyty bezpieczeństwa obejmują również otoczenie kluczowych punktów na mapie miasta, które regularnie goszczą masowe imprezy, koncerty, konferencje czy zawody sportowe. Na liście weryfikowanych miejsc znalazły się Motoarena, lodowisko Tor-Tor, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń oraz Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.

„Służby miejskie wspólnie z Policją i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracują również nad dodatkowymi rozwiązaniami dotyczącymi wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Obejmują one m.in. uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, wydarzenia festiwalu ToruńCAMERIMAGE, koncerty w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń oraz Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się 20 listopada” - poinformował w swoim wpisie prezydent Paweł Gulewski.

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