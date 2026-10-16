Ciągnik przygniótł dwóch chłopców, nie żyją! Jest komunikat prokuratury

Tragedia w Ostrowie Świeckim. Nie żyje dwóch chłopców. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jest nowy komunikat Prokuratury Rejonowej w Chełmnie w sprawie tragicznego wypadku w Ostrowie Świeckim! W piątek, 16 października, śledczy poinformowali o wszczęciu śledztwa w sprawie śmierci dwóch nastolatków. Chłopcy zginęli dzień wcześniej, gdy ciągnik rolniczy marki Kirowiec, którym jechali, spadł z wału przeciwpowodziowego.

„Prokuratura Rejonowa w Chełmnie w dniu 16 października 2026 roku wszczęła śledztwo w sprawie narażenia w dniu 15 października 2026 roku w miejscowości Ostrów Świecki małoletnich, Wojciecha G oraz Pawła U na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia poprzez dopuszczenie do kierowania ciągnikiem rolniczym marki Kirowiec, w wyniku czego doszło do utraty panowania nad ciągnikiem i nieumyślnego spowodowania śmierci Wojciecha G oraz Pawła U” – przekazali przedstawiciele prokuratury.

Postępowanie dotyczy narażenia chłopców na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ich śmierci. Śledczy będą ustalać, w jakich okolicznościach nastolatkowie znaleźli się w ciągniku i kto pozwolił 17-latkowi nim kierować.

Prokuratura podała termin sekcji zwłok chłopców

„Przedmiotowe śledztwo znajduje się na początkowym etapie. Na dzień 20 października tego roku zaplanowana została sekcja zwłok obu mężczyzn” – poinformowała prokuratura w Chełmnie.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w czwartek, 15 października, wieczorem. Ciągnikiem kierował 17-latek, a obok niego jechał 13-letni chłopiec. W pewnym momencie pojazd spadł z wału przeciwpowodziowego i przewrócił się kołami do góry.

Obaj nastolatkowie zostali przygnieceni przez ciężką maszynę. Strażacy musieli podnieść ciągnik, aby dostać się do poszkodowanych. Niestety, życia chłopców nie udało się uratować.

Dokładne przyczyny wypadku i odpowiedzialność za tragedię ma wyjaśnić śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

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