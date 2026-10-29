Darmowe autobusy, tramwaje i parkingi w Toruniu. Podali wszystkie szczegóły

1 listopada z darmowymi autobusami i tramwajami w Toruniu. Bezpłatne parkingi na Wszystkich Świętych

W tym roku dzień Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. 1 listopada Torunianie udadzą się na cmentarze, aby odwiedzić swoich bliskich zmarłych. - Naszym priorytetem jest zapewnienie pasażerom sprawnego dojazdu do toruńskich nekropolii - zapewnił prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.

- W godzinach od 5:00 do 23:00, przejazdy wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi będą całkowicie bezpłatne. W tych godzinach będą również dostępne bezpłatnie Parkingi Park&Ride na ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego - poinformował prezes Wyszogrodzki.

Dodatkowo kursować będą autobusy:

linii nr O-1 na trasie Dworzec Autobusowy - Cmentarz Centralny - Odrodzenia w godz. 7:15-18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut;

linii nr 18 na trasie Uniwersytet - Cmentarz Centralny - Kolankowskiego w godz. 7:05-18:00 z częstotliwością od 20 do 5 minut; autobusy będą omijały wjazd w ul. Polną, Kociewską i Mleczną - nie będą obsługiwane przystanki: Dębowa Góra (w kierunku cmentarza), Fort IV, Kanałowa i Kociewska.

- Dojazd do Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce będzie możliwy wybranymi kursami linii nr 31 - informuje w swoim serwisie Miejski Zakład Komunikacji.

Zmiany w organizacji ruchu w Toruniu. Utrudnienia dla kierowców

Jak co roku, kierowcy z Torunia i goście muszą się liczyć ze zmianami na drogach, zwłaszcza przy cmentarzach. Szczegóły przekazali przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg.

- Od piątku, 30 października, od godziny 18:00 do poniedziałku, 2 listopada, do godziny 15:00 w rejonie toruńskich nekropolii obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu. Wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości, ruch jednokierunkowy oraz dodatkowe, bezpłatne strefy postojowe dla odwiedzających groby bliskich - czytamy w komunikacie.

Mapy i szczegółowe opisy zmian znajdują się na stronie MZD w Toruniu. Omówimy je w osobnym materiale w serwisie ESKA Toruń News.

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