Kupiła szpitalowi nowoczesną karetkę. Wcześniej wydała fortunę na pomnik Matki Boskiej

Informację o przekazaniu karetki podał 24 października Krzysztof Baranowski, starosta powiatu lipnowskiego. Samorządowiec wyraził głęboką wdzięczność za wsparcie lokalnej ochrony zdrowia przez zamożną fundatorkę.

"Z ogromnym uznaniem przyjmuję inicjatywy, które pokazują, jak wiele może zdziałać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Prywatni fundatorzy po uroczystościach poświęcenia Monument Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, które odbyły się 15 sierpnia br, podjęli decyzję o wsparciu ratownictwa medycznego Szpital Lipno Spółka z o.o., fundując karetkę pogotowia wraz z pełnym wyposażeniem. Uważam, że każde takie działanie ma realną wartość i może przyczynić się do ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia. Serdecznie dziękuję za ten gest, otwartość na potrzeby innych oraz zaangażowanie w dobro naszej lokalnej społeczności.❤️"

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Mąż fundatorki, 75-letni Roman Karkosik, jest doskonale znany jako jeden z czołowych graczy na polskim rynku biznesowym. Kilka lat temu mężczyzna doznał rozległego wylewu, po którym musiał przejść niezwykle skomplikowany zabieg chirurgiczny. Rokowania specjalistów były wówczas bezlitosne, a Grażyna Karkosik usłyszała od medyków, że jej mąż nie ma szans na przeżycie. Kobieta żarliwie prosiła o cud, dlatego przypisuje powrót męża do zdrowia sile modlitwy. 15 sierpnia w rozmowie z dziennikarzem przyznała, że ich późniejsze decyzje wynikały z bezpośredniego prowadzenia przez Ducha Świętego. W dowód wdzięczności za ocalone życie bogate małżeństwo sfinansowało budowę ogromnego pomnika Matki Bożej Miłosiernej, który stanął w miejscowości Konotopie.

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