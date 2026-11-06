Darren Aronofsky, Joanna Kulig, Doda i wielu innych. Wybitni goście w Toruniu

34. MFF ToruńCAMERIMAGE rusza 7 listopada. Uroczysta gala otwarcia odbędzie się w CKK Jordanki. Na ludzi światowego kina czeka 9 sekcji konkursowych, a w głównym konkursie o Złotą Żabę powalczą takie filmy jak "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego, "Dzień objawienia" Stevena Spielberga, czy "Projekt Hail Mary".

6 listopada o festiwalu dużo mówił dyrektor, Marek Żydowicz.

- Przygotowuję jakąś ideę przewodnią dla każdego festiwalu. W tym roku to powrót do warsztatów pełnowymiarowych, a właściwie warsztatów filmowych oraz do tematu, który jest bardzo gorący w świecie nie tylko filmowym - do sztucznej inteligencji. Nas będzie interesowało, jakie nadzieje oraz jakie niepokoje wzbudza sztuczna inteligencja w branży filmowej - podkreślił Żydowicz.

Podczas festiwalu widzowie mogą liczyć na pokazy filmów, zrealizowanych przez AI i projekty w techniczne mieszanej, hybrydowej. Podczas spotkań twórcy opowiedzą, w jaki sposób wykorzystują nowoczesne rozwiązania.

- Mamy warsztat VR-owy, czyli taki, który pokazuje, w jaki sposób ekran ledowy może zostać użyty do stworzenia projektu filmowego. Scenografia jest wygenerowana właśnie przez tę technologię, ale także przy udziale żywych ludzi. T są tematy bardzo interesujące i niezwykle ważne, dlatego że w tej chwili nie ma regulowań prawnych, które by dawały nam poczucie bezpieczeństwa - przekazał dyrektor 34. MFF ToruńCAMERIMAGE.

- Jak wiemy, taka sytuacja sprzyja rozwijaniu się patologicznych działań, czego doświadczamy właściwie na co dzień także poza branżą filmową. Każdy z państwa słyszał zapewne o użyciu sztucznie wygenerowanego głosu jakiejś osoby znanej z imienia i nazwiska i wykorzystaniu jej do celów komercyjnych - podkreślił Żydowicz.

W związku z powyższym, na festiwalu pojawią się prawnicy, którzy specjalizują się w prawie unijnym.

- Efektem tych spotkań może być wspólna inicjatywa ustawodawcza do Parlamentu Europejskiego, aby przynajmniej na naszym kontynencie, w naszej europejskiej wspólnocie ten temat uregulować i używać w sposób bezpieczny sztucznej inteligencji - zdradził Żydowicz.

Co ciekawe - prawie 20 warsztatów odbędzie się w hali zdjęciowej nowo wybudowanego studia.

Festiwal Camerimage to również bardzo znane nazwiska. Ceniona aktorka Joanna Kulig została przewodniczącą jury konkursu debiutów reżyserskich. Z kolei w jury konkursów wideoklipów znalazła się m.in. Doda. Wiemy też, że Janusz Kamiński, jeden z najbardziej wpływowych operatorów filmowych współczesnego kina, otrzyma Nagrodę THR Visionary in Cinematography

Idąc do gości zagranicznych, Darren Aronofsky, jeden z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych reżyserów współczesnego kina, otrzyma Nagrodę dla Reżysera.

"Potwierdzamy toruńskość Camerimage"

Prezydent Paweł Gulewski zaznaczył, że Gmina Miasta Toruń chce być wydatnym współorganizatorem trzech edycji festiwalu, ale również "potwierdzać ten toruński brand".

- Filmowy Toruń to ToruńCAMERIMAGE, ale Toruń to również TOFIFEST. Toruń to także miejsce, gdzie coraz więcej producentów filmów decyduje się te filmy tworzyć - podkreślił prezydent Torunia i dodał, że gród Kopernika coraz częściej znajduje miejsce w scenariuszach filmowych.

Dyrektor ECF Camerimage Kazimierz Suwała dodał, że uczestnicy festiwalu mogą liczyć na ponad 220 filmów. Pokazy i dyskusje z gośćmi odbędą się w CKK Jordanki i Cinema City. MFF Toruń Camerimage to również panoramy studenckie, konkurs seriali, pokazy specjalne, wydarzenia w Teatrze Horzycy, CSW i Tumulcie.

Na przełomie listopada i grudnia ekipa Camerimage powinna przekazać więcej informacji na temat zakończenia budowy efektownego studia.

Zobacz galerię ze zdjęciami: Giganci kina w Toruniu. Przyjechali na CAMERIMAGE

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