Nie żyje ceniona pianistka i nauczycielka. Szkoła muzyczna żegna ją pięknymi słowami

Zmarła Dorota Pytel. Społeczność szkoły muzycznej w Inowrocławiu żegna wieloletnią współpracowniczkę.

Smutną wiadomość o odejściu Doroty Pytel przekazała w czwartek, 5 listopada, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu. Przedstawiciele placówki w wydanym oświadczeniu zaznaczyli, że zmarła wyróżniała się ogromną empatią, ciepłem oraz życzliwością.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej drogiej Koleżanki, śp. Doroty Pytel. Dorota była pianistką i nauczycielką klasy fortepianu. W naszej pamięci zapisze się przede wszystkim jako osoba niezwykle empatyczna, ciepła i serdeczna – napisali przedstawiciele szkoły.

Zmarła nauczycielka była związana z inowrocławską szkołą w latach 1996–2014. Autorzy pożegnalnego komunikatu wspomnieli, że jej pełną zaangażowania karierę pedagogiczną niespodziewanie przerwało tragiczne zdarzenie, które odebrało jej możliwość dalszego kształcenia młodzieży.

Ślad, jaki zostawiła w naszych sercach i w murach szkoły, pozostanie z nami na zawsze – podkreślili jej współpracownicy.

Śmierć Doroty Pytel z Inowrocławia. Poruszające komentarze i data pogrzebu

Opublikowany przez placówkę komunikat głęboko poruszył użytkowników sieci. Pod wpisem szybko pojawiły się liczne komentarze pełne żalu oraz słów wsparcia skierowanych do krewnych i bliskich zmarłej pianistki.

„Wyrazy współczucia” – napisała jedna z komentujących osób.

„Tak bardzo mi przykro... Spoczywaj w pokoju, Dorotko” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą żałobną, którą zaplanowano w piątek, 6 listopada 2026 roku, o godz. 10 w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz zlokalizowany przy ul. Marcinkowskiego.