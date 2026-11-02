Horror w Żabce. 41-latek z Torunia groził, że ją zabije

Toruń: Chwile grozy w Żabce. 41-latek groził ekspedientce

Niepokojące sceny rozegrały się 29 października w godzinach wieczornych na terenie Torunia.

- Dyżurny Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście został powiadomiony o mężczyźnie z przedmiotem przypominającym pistolet, który groził pozbawieniem życia pracownicy jednego z osiedlowych sklepów. Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane policyjne siły. W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili, że napastnik jest znany kobiecie - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

Dziennikarz lokalnego serwisu "Oto Toruń" ustalił, że sprawca wtargnął sklepu sieci Żabka przy ulicy Batorego w Toruniu. Sprawca szybko został namierzony na pobliskim osiedlu.

- W trakcie przeszukania przenoszonej przez niego torby zabezpieczyli siekierę, pojemnik z gazem pieprzowym oraz przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany - dodaje mł. asp. Dobrzeniecki.

41-latek wchodził wcześniej w konflikt z prawem. 30 października usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.

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