Dialog pełen szacunku i otwartości między wiarą a nauką w ramach Colloquium Charitativum Novum w Toruniu

Ceremonię wręczenia prestiżowej nagrody poprzedziło Colloquium Charitativum Novum - międzynarodowe spotkanie nawiązujące do idei historycznego Colloquium Charitativum z 1645 roku. Wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się pod patronatem i z udziałem gospodarzy: marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Wśród uczestników znaleźli się m.in. kard. Grzegorz Ryś oraz wspomniana już prof. Marta Cartabia.

Źródło informacji: PAP MediaRoom