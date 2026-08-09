Kraksa na wyścigu kolarskim w Kijewie Królewskim. Kilkanaście osób poszkodowanych, lądował śmigłowiec LPR

Kraksa na trasie wyścigu kolarskiego

Zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 11:00, w trakcie przejazdu zabezpieczonego peletonu. Jeden z uczestników rywalizacji nagle stracił kontrolę nad swoim jednośladem, co doprowadziło do reakcji łańcuchowej, a jadący tuż za nim sportowcy nie zdążyli w żaden sposób zareagować, jak podaje TVP Bydgoszcz. Skutkiem tego incydentu był groźny upadek kilkunastu kolarzy bezpośrednio na twardy asfalt.

Akcja ratunkowa i działania LPR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie przekazała, że w wyniku tego masowego zderzenia obrażenia odniosło 17 osób, z czego 6 musiało zostać przetransportowanych do okolicznych placówek medycznych. Jak informuje Radio PiK, diagnozy lekarskie wskazały u części zawodników na ogólne potłuczenia ciała, jednak w niektórych przypadkach odnotowano poważniejsze urazy, takie jak chociażby złamanie ręki czy podejrzenie wstrząśnienia mózgu.

W akcji ratunkowej wzięło udział kilka zastępów strażackich, które zajęły się zabezpieczeniem całego terenu wypadku oraz wsparciem zespołów ratownictwa medycznego. Z uwagi na fakt, że odcinek drogi był całkowicie wyłączony z ruchu drogowego, policja nie zdecydowała się na wszczęcie standardowego postępowania w sprawie wypadku drogowego, o czym poinformowała mł. asp. Agnieszka Stankiewicz reprezentująca komendę w Chełmnie.

Wyścig przerwany przez organizatorów

Zawody sportowe w ramach Memoriału Wojciecha Paducha, które rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10:00, musiały zostać natychmiastowo wstrzymane. Zaplanowana trasa przejazdu obejmowała takie miejscowości jak Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie, Szymborno, Płutowo, Dorposz Szlachecki oraz Kosowizna. Oczekiwano, że zmagania potrwają do godziny 14:00, jednak nagły obrót spraw zmusił organizatorów do definitywnego przerwania tego kolarskiego wydarzenia.

Służby o sytuacji na miejscu

W rozmowie z Polskim Radiem PiK, kapitan Kasper Korczak z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zwrócił uwagę na to, że sytuacja wyglądała naprawdę groźnie i wymagała szybkiej interwencji.

- Poszkodowanych zostało 17 osób, 6 z nich zabrano do szpitala. Większość obrażeń to stłuczenia, ale mamy też złamanie ręki i podejrzenie wstrząśnienia mózgu - informuje policjant.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku

Mimo że początkowe ustalenia jasno wskazują, iż powodem karambolu było utracenie równowagi na rowerze przez jednego ze startujących kolarzy, odpowiednie służby cały czas dokładnie weryfikują przebieg całego zajścia. Funkcjonariusze policji oraz strażacy odpowiednio zabezpieczyli obszar, na którym doszło do tej zbiorowej kraksy, podczas gdy organizatorzy wyścigu aktywnie współdziałają z obecnymi na miejscu ratownikami medycznymi.

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie